10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」

▲有時候想不通的時候，一句話就能點醒你。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

生活工作中總會遇到一些小挫折，讓你擱在心上，導致心情不佳，該做的事情都沒做好，其實很多事不要那麼較真，既然無法改變就讓它過去，往自己的目標邁進，別總是在乎其他人，盤點讓你豁然開朗的10條金句，幫你補足滿滿電力。

#人是不能太閒的，閒久了，努力一下就以為是拚命。

#讓自己忙一點，忙到沒有時間去思考無關緊要的事情，很多事情就這樣悄悄淡忘了。



#無論有沒有人認同你，無論你是否優秀，無論有沒有人愛，無論長的美醜、甚至是運氣好壞，自己都應該是最堅定的。

#成功的路上並不擁擠，因為肯堅持的人很少。



#所有的人都在努力，又不是只有你滿腹委屈。

#別人做得越絕，你反而越容易走得出去。所以很多時候，你應該感激那些毫不顧及你的人。

#人生遇到的每個人，出場順序真的很重要，很多人如果換個時間認識，就會有不同的結局。

#最沒用的四種東西：分手後的悔恨、不愛後的關懷、高高在上的自尊心、低情商的善良。

#生命沒有輸贏，只有值不值，任何事、任何經歷，包括愛情、工作，不是得到就是學到。



#時間決定我們遇見誰，三觀決定我們留下誰。三觀契合，相隔萬里情相牽，三觀不合，話不投機半句多。

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