fb ig video ETtoday search mobile

10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」

>

▲▼盤點10條人生金句，讓你豁然開朗 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲有時候想不通的時候，一句話就能點醒你。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

生活工作中總會遇到一些小挫折，讓你擱在心上，導致心情不佳，該做的事情都沒做好，其實很多事不要那麼較真，既然無法改變就讓它過去，往自己的目標邁進，別總是在乎其他人，盤點讓你豁然開朗的10條金句，幫你補足滿滿電力。

#人是不能太閒的，閒久了，努力一下就以為是拚命。

#讓自己忙一點，忙到沒有時間去思考無關緊要的事情，很多事情就這樣悄悄淡忘了。

▲▼盤點10條人生金句，讓你豁然開朗 。（圖／Unsplash、Pexels）

#無論有沒有人認同你，無論你是否優秀，無論有沒有人愛，無論長的美醜、甚至是運氣好壞，自己都應該是最堅定的。

#成功的路上並不擁擠，因為肯堅持的人很少。

#所有的人都在努力，又不是只有你滿腹委屈。

#別人做得越絕，你反而越容易走得出去。所以很多時候，你應該感激那些毫不顧及你的人。

▲▼盤點10條人生金句，讓你豁然開朗 。（圖／Unsplash、Pexels）

#人生遇到的每個人，出場順序真的很重要，很多人如果換個時間認識，就會有不同的結局。

#最沒用的四種東西：分手後的悔恨、不愛後的關懷、高高在上的自尊心、低情商的善良。

▲▼盤點10條人生金句，讓你豁然開朗 。（圖／Unsplash、Pexels）

#生命沒有輸贏，只有值不值，任何事、任何經歷，包括愛情、工作，不是得到就是學到。

#時間決定我們遇見誰，三觀決定我們留下誰。三觀契合，相隔萬里情相牽，三觀不合，話不投機半句多。

►天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

關鍵字：

人生金句, 積極, 正面

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢 遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光 觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　 10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」 2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看 米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤 孫芸芸千金、《魷魚》鄭浩妍都愛名牌後背包　LV不到7萬迷你包超Q

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面