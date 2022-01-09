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《單身即地獄》宋智雅「撩男終極5招」，讓你異性緣爆棚

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▲▼宋智雅撩男5招。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅集優點於一身，談戀愛更不願意被男生牽著走。（圖／翻攝自IG/dear.zia，以下同）

編輯／Amber　

韓實境戀愛節目《單身即地獄》正夯，其中女一宋智雅搶盡了眾人的目光，除了她先天外貌優勢外，個性更是把男主角們迷的不要不要的，想要男人緣爆棚，試試學她這樣做！

#一定要打扮

千萬別相信男生說女生素顏很美的鬼話，像是宋智雅外貌條件已如此高分，她對於打扮依然不鬆懈，可說是裡面最用心的人，除了妝容完整，就連服裝也精心設計過，每次一現身總讓男生眼睛一亮，目光完全離不開她。

▲▼宋智雅撩男5招。（圖／翻攝自IG）

#製造反差感

智雅有著高冷的外表，但是熟悉之後會發現她內心很溫暖又樂於和別人互動，更會主動幫忙，這強烈的反差感讓人不注意她都難，建議大家和異性約會時，不一定要一次把魅力全都展現出來，反而讓對方更想探究。

#開放關係不設限

智雅一開始並沒有展露自己的喜好，反而強調需要更進一步的接觸才能確定，不想給自己設限，更不會把其他女生當成假想敵，和男主角們都有很好互動。

▲▼宋智雅撩男5招。（圖／翻攝自IG）

#懂得製造曖昧氣氛

和一般女生不同，智雅懂得主動出擊，喜歡把主導權攬在自己身上，一雙電眼更是坦率直視對方，把對方電得七葷八素，很會製造曖昧氣氛。

#絕對的自信

她的自信不是別人給的，而是內建的絕對自信，和別的女生不一樣，即便她沒有被選擇，也不會慌張失措，她很相信自己的感受，自己都不愛自己，那誰會來愛你呢？

關鍵字：

宋智雅, 單身即地獄, 撩男

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