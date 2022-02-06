心形氣球束飛上錶耍浪漫　高調示愛面盤鑲彩寶秀LOVE

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Flying Hearts 36毫米自動腕錶，限量14只，1,630,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節即將來臨，愛意滿滿的珠寶錶陸續亮相，海瑞溫斯頓（Harry Winston）第7次為此浪漫節日設計專屬限量錶，創作限量14只的Premier系列Flying Hearts 36毫米自動腕錶，於面盤上呈現鑲嵌粉紅剛玉、紅寶石、鑽石與蛋面珍珠母貝雕琢的一束心形氣球，洋溢歡樂幸福的氣息，向情人獻愛。

▲海瑞溫斯頓限量50只的Midnight系列Winston With Love 36毫米自動腕錶，約1,200,000元。

更明白的宣示，則出現在海瑞溫斯頓限量50只的Midnight系列Winston With Love 36毫米自動腕錶，雪白的珍珠母貝面盤上，分別採用黃色剛玉、紫水晶、紅寶石與錳鋁榴石排列出「LOVE」字樣，並穿插點綴美鑽放閃，高調在錶上示愛。

▲蕭邦Happy Hearts精鋼錶，面盤上有滑動鑽石與紅心裝飾。（圖／蕭邦提供）

而以滑動鑽石設計著稱的蕭邦（Chopard），則為Happy Hearts精鋼錶置入小驚喜，在面盤上除了3顆經典單鑽，還有一顆紅心與鑲鑽心形一同隨著手部動作恣意滑動，配上紅色錶帶彰顯熱情活力，更可搭配同系列的心形珠寶，閃耀幸福光芒。

►沒耳洞的福音！香奈兒耳扣招搖菱格紋 MIKOMOTO個性珍珠男生也適合

►珍珠、鋯石雙層項鍊省去搭配煩惱 一件對的首飾質感加分