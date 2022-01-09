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34歲劉詩詩生圖狀態超絕！　直角肩、長腿齊發少女感破表

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▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩演藝事業亮眼，日前以珠寶品牌代言人身份出席活動，換上一身平口連體褲亮相，不僅將仙氣直角肩一次噴發，長腿也一覽無遺，身材比例相當優越。隨後工作室也釋出未經修圖的「生圖」，劉詩詩天然美貌再次掀起話題。

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩以西班牙時尚品牌Carolina Herrera 2022早春系列造型亮相。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩已許久未公開露面，終於在近日公開站台珠寶品牌活動，她以西班牙時尚品牌Carolina Herrera 2022早春系列造型亮相，演繹起黑色連身褲相當簡潔。衣著運用童趣感的蓬蓬袖搭配一字領呈現俐落鎖骨線條，將劉詩詩招牌天鵝頸完美流露。視線移至下方，短褲下一雙美腿更是吸睛，除了全身黑造型之外，劉詩一貫的氣質旁分長髮與淡妝相當耐看，不需過多點綴就很清新。

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩生圖驚艷登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

除了精修圖之外，工作室也連帶釋出劉詩詩生圖，鏡頭近距離捕捉之下，34歲劉詩詩不僅狀態精緻，整體氣息宛如少女般散發童顏魅力，引發網友驚呼：「詩詩太美了」、「是真的美」、「狀態太好了」。

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關鍵字：

劉詩詩, 珠寶, Carolina Herrera , 2022, 早春

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