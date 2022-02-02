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虎年4個生肖容易破財、情勢不穩　建議謹慎「默默賺」

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▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲4個生肖虎年理財要特別謹慎，以平穩賺錢為主。（圖／unsplash、pixabay、pexel）

記者蔡惠如／綜合報導

來到農曆年，也正是虎年的一開始，傳統上都認為虎年出生或屬虎的人禁忌較多，綜觀今年運勢以生肖來分析，其實共有4個生肖在今年都較容易破財，建議以賺穩定的錢為主，而投資部分則需要謹慎，不宜衝動。

▲錢,理財,賺錢,省錢,。（圖／unsplash）

生肖虎
屬虎的人2022是本命年，要謹慎以對，不但可能在運勢上會遇到一些逆境，財運也不太旺，做生意或投資等高風險事情建議延後，把主力放在規避財務風險的重點上，先以穩住固定收入為主，為明年做好準備。

生肖蛇
屬蛇的人在今年會遇到難以存錢的狀況，而在投資的收入也有限，建議在今年不要大鳴大放，少花一點，冒險求財、以小博大的事情今年都不適合，建議可以去上課增加技能，投資在自己的能力上，增加實力以面對未來的賺錢機會。

▲花錢,消費,理財,錢。（圖／pexels）

生肖猴
今年生肖猴的民眾也面臨犯沖，別跟別人賭運氣，做生意的人會因為意外的投資，導致失利，要多加小心，上班族則要注意可能遭人陷害，行事風格以低調沈穩為上，只要腳步走得穩，心情放鬆反而靈感多，賺錢也會變得容易些，別一直太悲觀。

▲▼思考，祈禱，祈願，願望，正能量，態度，金錢，財富，理財。（圖／pexels）

生肖豬
屬豬的人雖然大多都很討喜，但在今年財運方面可能有很多考驗，容易被競爭對手吃掉市場，在事業或工作方面順勢較少，建議先求工作穩定，在亂的時候更是要穩住，勿躁進以免忙中出錯，事情更多，屬豬的人人緣都很好，也可適時請朋友幫助度難關。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

關鍵字：

虎年, 生肖, 運勢

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