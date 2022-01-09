fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／王淨變瘦飄仙氣，「素顏」竟被導演誤認有上妝

>

▲▼星變美王淨。（圖／翻攝自王淨FB）

▲23歲王淨甩掉嬰兒肥，越來越仙氣。（圖／翻攝自FB/王淨，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星王淨最近作品不斷，最近更是接下首個保養品代言，肌膚亮到發光的她，對保養可說是很有一套，她也透露在拍攝電影《瀑布》時導演希望她不上妝，但鏡頭下的她臉太亮，一度還被導演關切，一起來看看她平時怎麼保養。

▲▼星變美王淨。（圖／翻攝自王淨FB）

王淨分享，先前在國外求學時，經常大爆痘，後來才發現是因為使用太多保養品，回台灣後找美容師做臉清粉刺，她才學到保養品要找到適合自己的最重要，品項越簡單越好。

▲▼星變美王淨。（圖／翻攝自王淨FB）

她也提到自己的肌膚非常乾，以往冬季肌膚都是會乾到痛的那種，自從近來在保養程序中加上化妝水濕敷和乳霜後，不只肌膚乾燥被緩解，連隔天睡醒肌膚都還有滋潤感。

身為演員，眼周肌膚管理尤其重要，像是拍戲時常晚睡熬夜，眼周不只容易水腫，上妝也會卡粉，為此她有找老師上課，學習一些讓眼部消水腫的按摩手法，平時會用刮痧板推開附近的氣結，推開後發現眼周肌膚也變得較平滑。

▲▼星變美王淨。（圖／翻攝自王淨FB）

近來甩開嬰兒肥，越顯苗條的她，笑稱減重成功是靠疫情所賜，以往總是做間歇性運動，但因為自己很難堅持，通常動個5分鐘就瘦不了，30分鐘的有氧總拖到1小時才完成，後來因為買了Switch後，入手了健身還和Just dance，每天自動自發在家狂扭，因為想要得分，常跳到大汗淋漓，沒想到竟然意外靠遊戲瘦下來。

關鍵字：

星變美, 女星, 王淨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢 米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤 遠百竹北1／14試營運「客家老街、三合院」神複製　內裝首曝光 觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　 10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」 2.8萬坪遠百竹北1／14試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看 孫芸芸千金、《魷魚》鄭浩妍都愛名牌後背包　LV不到7萬迷你包超Q

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面