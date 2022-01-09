星．變美／王淨變瘦飄仙氣，「素顏」竟被導演誤認有上妝

▲23歲王淨甩掉嬰兒肥，越來越仙氣。（圖／翻攝自FB/王淨，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星王淨最近作品不斷，最近更是接下首個保養品代言，肌膚亮到發光的她，對保養可說是很有一套，她也透露在拍攝電影《瀑布》時導演希望她不上妝，但鏡頭下的她臉太亮，一度還被導演關切，一起來看看她平時怎麼保養。

王淨分享，先前在國外求學時，經常大爆痘，後來才發現是因為使用太多保養品，回台灣後找美容師做臉清粉刺，她才學到保養品要找到適合自己的最重要，品項越簡單越好。

她也提到自己的肌膚非常乾，以往冬季肌膚都是會乾到痛的那種，自從近來在保養程序中加上化妝水濕敷和乳霜後，不只肌膚乾燥被緩解，連隔天睡醒肌膚都還有滋潤感。

身為演員，眼周肌膚管理尤其重要，像是拍戲時常晚睡熬夜，眼周不只容易水腫，上妝也會卡粉，為此她有找老師上課，學習一些讓眼部消水腫的按摩手法，平時會用刮痧板推開附近的氣結，推開後發現眼周肌膚也變得較平滑。

近來甩開嬰兒肥，越顯苗條的她，笑稱減重成功是靠疫情所賜，以往總是做間歇性運動，但因為自己很難堅持，通常動個5分鐘就瘦不了，30分鐘的有氧總拖到1小時才完成，後來因為買了Switch後，入手了健身還和Just dance，每天自動自發在家狂扭，因為想要得分，常跳到大汗淋漓，沒想到竟然意外靠遊戲瘦下來。