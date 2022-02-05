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幸運、守護符碼一次戴上身　Pandora首創三面串飾全是美好祝福

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▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora Symbols and Colours 象徵符碼系列展現各式幸運與守護意涵的經典元素。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新的一年祈求平安順利，一件具幸運、守護、正能量、勇氣或愛意義的首飾，不僅具裝飾性，也撫慰心靈。丹麥品牌Pandora將東西方代表幸運的古老符碼融入最新設計，推出Symbols and Colours象徵符碼系列，將全知之眼、法蒂瑪之手、陰陽太極符號、羅盤、馬蹄鐵、瓢蟲、天使羽翼等元素轉化為精巧串珠，作為手鍊或項鍊墜飾吸睛。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora靈性象徵三面串飾，單個3,280元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora幸運象徵三面串飾，單個2,080元。

Pandora本季最大突破是首次推出三面串飾，將更多的寓意集結在一個串飾之中，當中靈性象徵三面串飾以鍍14k玫瑰金打造，三面各展現招來祝福的「法蒂瑪之手」、代表上帝法眼的全知眼以及寓意天使訊息的羽毛；另一款以925銀製作的幸運象徵三面串飾，則刻劃幸運意涵的四葉草、馬蹄鐵與瓢蟲，分別點綴綠色、藍色鋯石，並為瓢蟲覆上紅色琺瑯，更加出色。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora陰陽符號吊飾組，2,880元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora天使羽翼愛心項鍊（左）3,280元，璀璨天使羽翼戒指（右）2,080元。

靈感取自東方文化的陰陽符號吊飾，Pandora以藍色琺瑯錶是陽極、銀白琺瑯代表陰極，並各點綴閃亮鋯石，可將兩者同時佩戴，或一分為二與特別的人一起佩戴；而浪漫滿點的天使羽翼愛心項鍊與戒指，以天使展開翅膀造型守護著點綴粉紅鋯石的心，有守護之意。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇農曆新年系列Gratia手環6,850元，項鍊11,000元，水滴形耳環8,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇不對稱設計的Gratia耳環（左）4,250元，鍊墜4,950元。

在中華文化為吉祥寓意的如意圖騰，也成為施華洛世奇（Swarovski）的設計主題，如意圖騰以喜氣色彩紅色與綠色為主色調，成為手鍊、項鍊與耳環的主角，其中一款耳環特別採不對稱設計，為優雅造型增添活潑氣息。

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關鍵字：

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇

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