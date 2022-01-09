網瘋傳一張圖「測自戀程度」！　秒曝潛藏個性，希望他人崇拜你

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每個人「愛自己」的程度都不同，若是心中沒有別人只有自己，那麼就會被貼上自戀標籤，日本網站TRILL就瘋傳一項心理測驗，據說根據第一反應，選擇以下圖案就能看出你的自戀程度。

第一直覺看以下圖片會聯想到哪一件物品？

▲根據該圖案就能看出你的自戀程度 。（圖／翻攝自TRILL）



A 數字「0」

B CD片

C 切下來的鳳梨

D 甜甜圈

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A 自戀程度 100%

選擇數字0的人，其實你心中第一順位就是自己，認為只有顧好自己才是顧全大局，同時你會時不時在言語中透露對自己的迷戀，應該說你希望周圍的人都能崇拜你。

B 自戀程度 70%

選擇CD片的人相對自戀，但這源於「從外到內」，因為你非常在意他人的目光，所以打扮自己也是為了能夠讓他人有所注意，看似不在意外界評價，其實一句話就打趴你 。

C自戀程度 40%

你處於一個剛剛好的狀態，愛自己也愛朋友，心理發展比較健全，自戀對於你而言是其次，重要的是他人的感受，這也讓你在維繫友誼時能如魚得水。

D自戀程度 10%

你非常不自戀，因為你比誰都更了解你自己，對於他人的誇獎你也是聽聽而已，並不會陶醉到止步不前，反而你會在自己身上尋找可以進步的地方，不滿足於現況是最大優點。

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