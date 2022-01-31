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1.3萬元入手新年精品包！MOYNAT小三角、VALENTINO虎紋鉚釘質感破表

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▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲農曆新年精品推出限定包款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

農曆金虎年來到，各家精品紛紛推出新年限定系列，不論是VALENTINO虎紋印花或是BOTTEGA VENETA（BV）橘色組合都充滿濃郁年味，MOYNAT更針對ZIPPY 小包換上紅色新裝，一萬出頭就能入手 。

VALENTINO TIGER 

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO TIGER 1967中國新年限定系列 。（圖／品牌提供）

VALENTINO TIGER 1967中國新年限定系列靈感源自1967年VALENTINO標誌性虎紋印花，特別將經典的虎紋注入外套服飾以及Roman Stud大鉚釘包等單品中。全新Valentino Garavani Locò 備受矚目，經典的VLogo金屬標誌復刻90 年代手袋風格，雙提手設計更是可愛。

BOTTEGA VENETA 

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2022 新春系列形象廣告。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2022 新春系列形象廣告曝光，今年請到攝影師 Charlotte Wales掌鏡，由大陸模特兒賀聰演繹經典包款，為迎合新年大吉大利寓意，將卡帶包（cassette bag）、The Arco等特別換上亮橘色，玩轉色彩效果一流。

MOYNAT

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 請到設計師NicholasKnightly操刀，熱門品項ZIPPY 小包NT13,100 。（圖／品牌提供）

MOYNAT 請到設計師NicholasKnightly操刀詮釋品牌指標性作品 ，因許多民眾偏愛小尺寸包款，因此熱門品項ZIPPY 小包也換上紅色新裝，選用Taurillon Gex皮革，打造成為經典的方形、圓形 和三角形三種幾何形狀。另外以19世紀旅行箱上的皮革繫帶為靈感的CAMERA BAG，也推出限量緋紅色 。

Loro Piana 

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 2022新春膠囊系列將主打款「Sesia」包加入紅色。（圖／品牌提供）

Loro Piana 2022新春膠囊系列將主打款「Sesia」包加入紅色，包款的曲線靈感來自山谷以及穿越其中的蜿蜒河流，硬挺的包身搭細長手柄增添實用性，這次繡飾小老虎標籤增加辨識度，同時衣著也印上鮮艷印花，非常有年味。

Max Mara 

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲新年包款 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara CNY 新春限定系列 ，MYM Bag 、棒球帽。（圖／品牌提供）

Max Mara CNY 新春限定系列揉合熱情洋溢的紫紅色與亮紅色，繁花似錦或幾何對稱的印花設計帶來好運氣，經典包款如 MYM Bag 也以亮紅色喜氣登場，搭配上淺淺壓印的M字logo增加奢華程度。

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關鍵字：

新年, 精品, 綜合, 盤點, 虎年

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