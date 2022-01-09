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喝水也有最佳時刻表！營養師曝每日6時段　防發胖、水腫還能消疲憊

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▲▼營養師曝喝水最佳6時刻 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲營養師分享喝水喝對時間補水更有效率。（圖／翻攝IG @sachi_fujii_official、@sjkuksee）

記者張毓容／台北報導　

多喝水對身體好真的不是隨便說說，水喝太少加上水分流失，會讓身體乾成沙漠，除了口乾舌燥、血液變濃稠，讓人容易昏昏沉沉、感到疲憊，還會使循環變差、甚至肌膚出現細紋，不僅對健康有害，還容易發胖、衰老。但你知道嗎？原來喝水也有「最佳時刻表」！知名營養師高敏敏分享，每天有6個時間點喝水特別好，讓水分補充更有效率。

第1杯：起床後

起床後喝一杯水能促進全身循環、刺激腸胃蠕動，幫助排除體內廢物，可以說早上的這一杯水就讓一整天體內環保有個好的開始。

第2杯：工作前

在工作、念書前喝一杯水，能提神醒腦，讓你做事起來更專注、效率更好。

第3杯：午餐後

用完午餐後30分鐘～1小時內喝一杯水，能幫助腸胃消化、消除油膩感。

▲▼營養師曝喝水最佳6時刻 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲容易昏昏沉沉的下午喝杯水可幫助趕走焦躁、疲憊感。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

第4杯：下午

每次吃完午餐到下午總是感覺昏昏沉沉沒精神？這時候喝上一杯水能趕走焦躁、疲憊昏沈感，還能幫助降溫醒腦，降火氣。不知道下午什麼時候喝比較好？營養師建議可以下午3點左右來一杯水，當然時間可依個人狀況調整。

第5杯：晚餐前

再來在晚餐前30分鐘～1小時再來一杯水，能先幫你增加飽腹感、降低食慾，避免暴飲暴食，吃下過量食物，同時也能幫助稀釋晚餐攝取的鈉含量，減少腎臟負擔，還能避免水腫。

▲▼營養師曝喝水最佳6時刻 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲睡前補充適量水分有助於血液流動順暢。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

第6杯：夜晚睡前

睡前喝一杯100c.c.的水有助於血液流動暢通，能幫助預防中風。營養師指出，人體血液中有70%是由水分組成，而人體隨著呼吸、流汗、排便等會不斷排出水分，而隨著水分流失，若沒有正確補水，血液會越來越濃稠進而容易誘發心血管疾病並提高中風的風險。

高敏敏也提醒，除了睡前喝較少量，上述其他喝水時機指的一杯水大約為250～350c.c.，而一個人的每日建議飲水量可用個人體重（公斤）乘以30～40c.c來算出，比如一個50公斤的成人，沒運動也沒特別流汗的情況下，一天所需要補充的水分約為1500～2000c.c.。此外，喝水時建議小口小口喝，讓腸胃能更好吸收利用。

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關鍵字：

喝水, 補充水分, 時機, 最佳時刻, 營養師, 高敏敏

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