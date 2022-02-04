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沒耳洞的福音！香奈兒耳扣招搖菱格紋　MIKOMOTO個性珍珠男生也適合

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▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴香奈兒Coco Crush穿式耳環外，另外戴上耳骨環吸睛。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多數漂亮耳環都是穿洞式，讓沒有耳洞的人為之扼腕，但近來各大珠寶品牌引領耳扣、耳骨夾流行，旗下經典珠寶系列紛紛推出時髦新作，且價格比起同系列項鍊、手環等相對親民，免穿耳洞就能在耳際增添亮點。香奈兒（CHANEL）以Matelassé菱格紋圖騰為靈感的Coco Crush系列珠寶，即推出銬式耳骨環18K白金與Beige米色金鑲嵌鑽石款，再搭同系列的耳環更時髦了。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲香奈兒Coco Crush銬式耳骨環18K白金與Beige米色金鑲嵌鑽石，100,000元。

耳骨夾不僅深受女性喜愛，不少男性也會戴上彰顯不凡品味，伯爵（PIAGET）向來充滿女人味的Rose玫瑰系列，首度推出18K白金與玫瑰金鑲鑽耳扣，3朵分別為鏤空線條、實心設計與全鑲鑽石玫瑰綻放的設計，意外受到男性喜愛；鑽石品牌De Beers則為發想自露珠的Dewdrop 18K玫瑰金耳骨夾創造美鑽飄浮的視覺效果，雙環設計在耳骨構出兩道美麗弧線。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲伯爵Rose系列18K白金玫瑰鑽石耳扣，86,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴 De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，單個54,000元。（圖／De Beers提供）

除了耀眼鑽石，圓潤珍珠也能成為亮點，MIKIMOTO推出完整的Ear Cuff耳骨夾系列，從華麗的鑲鑽垂墜Akoya珍珠款，到純銀鍍銠搭珍珠的個性設計均備，不到1萬元便能擁有；TASAKI造型更大膽，創作靈感來自彗星的comet plus耳骨夾，單戴一個已非常搶眼。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石珍珠耳骨夾（左）42,000元，純銀鍍黑銠的珍珠耳骨夾9,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴2個TASAKI comet plus耳骨夾，單個comet plus櫻花金耳骨夾44,000元。（圖／TASAKI提供）

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, PIAGET, 伯爵, De Beers, MIKIMOTO, TASAKI

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