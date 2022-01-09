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IU浮誇高帽「滿月氣場」上身！　下秒激短黑裙曬美腿掀暴動

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記者鮑璿安／台北報導

南韓歌唱盛事金唱片獎（Golden Disc Awards）於昨（8日）登場，其中女星IU（李知恩）一連換上多套造型參加，先以幹練帥氣的GUCCI排扣套裝小露性感美腿，而後換上浮誇白色修身裙，讓粉絲目不轉睛。

▲IU 。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU 。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU拿到「實體唱片」部門的本賞殊榮 。（圖／翻攝自IU IG）

IU風格百變受到粉絲青睞，此次更拿到「實體唱片」部門的本賞殊榮，表演環節中，她換上BALMAIN短版紅色外衣，迎合柔中帶剛的潛質，簡單搭配白T恤牛仔褲，造型就十分搶眼。而後換上GUCCI排扣套裝，在IU演繹下散發甜美風格，修身設計遊走她的好身材，一雙白皙美腿加持很有電力。

▲▼IU 。（圖／翻攝自IG）

▲IU 白色套裝宛如《德魯納酒店》張滿月上身。（圖／翻攝自IU IG）

IU曾出演《德魯納酒店》滿月一角色獲得好評，此次金唱片獎請到劇中演員李到晛擔綱頒獎人擦出火花，同時IU換上白色連身裙的浮誇造型，頭戴高帽露出精緻臉蛋，並以珍珠墜飾疊加西裝外套營造奢華感，眾多誇張元素加持於一身，宛如瞬間「張滿月」上身，讓網友驚呼：「IU仙女本人」、「只有她能切換這麼多風格」、「太養眼了」。

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關鍵字：

IU, 李知恩, 金唱片獎, Golden Disc Awards

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