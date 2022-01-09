fb ig video ETtoday search mobile

精油會過期？保存期限4大關鍵　第4種最好半年內用完

>

▲▼ 精油保存期限4大關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲精油擁有多種功能，是許多人居家清潔、保養的愛用物。（圖／翻攝IG@darphin）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人喜歡用帶有植物天然香氣的精油來保養肌膚，泡澡、按摩，還可用來擴香、居家清潔，不同的精油還有不同功效，可幫助療癒放鬆身心、調養肌膚問題。但你知道精油的保質期是多久嗎？放了一年的精油還能繼續用？過期的精油還能用嗎？精油控快把以下精油的4大保存重點記起來，看看手邊的精油是否還適用。

▲▼ 精油保存期限4大關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

1.未開封的純精油

沒開封過的純精油，一般來說可保存3年，但若像是佛手柑、檸檬、青檸、葡萄柚、甜橙等芸香料類的精油，因為單萜烯佔比大，容易出現氧化現象，因此保質期較短，未開封的情況下保質期約為2年。

要注意的是，有些人會說檀香和乳香精油放越久越好，但這兩種精油雖然隨著放置時間拉長，香氣是會變得更加醇厚，但療癒功效卻會隨時間而遞減。

▲▼ 精油保存期限4大關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.開封過的純精油

若是已經開封過的精油，在妥善保存的前提下，容易氧化的芸香料精油建議要在1年內使用完，其他精油的保存則建議在2年內用完。就算只開封用過1次也算，所以已開封的精油，建議儘快使用完畢。

3.複方精油

為了有更多元功效而混合多種單方純精油的複方精油，較容易氧化、變質，保存時間通常在1年到1年半之間。

▲▼ 精油保存期限4大關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.加入植物油的複方精華油

若是加入植物油作為基底的精華油，最好在6個內使用完，因為植物油很容易出現油耗味，而除了氣味變得不好聞外，可能還會出現一些刺激的成分，最好儘快使用完畢。

另外，已過期的精油最好不要使用，因為精油過期不僅沒有療效，還容易產生刺激性成分，不論是直接接觸或嗅聞對身體、肌膚都不好。

►皮膚科醫師教「8種精華油正確用法」！一動作提升面膜效果

►抗老美白更有效！營養師推4類「抗氧化食物」，讓你越吃越年輕

關鍵字：

保養, 護膚, 精油, 精華油, 保存, 使用期限, 純精油, 保質期, 過期

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

天秤竟上榜！「3星座」你惹不起，絕對會狠狠反擊沒在怕

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢 米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤 遠百竹北1／14試營運「客家老街、三合院」神複製　內裝首曝光 觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　 孫芸芸千金、《魷魚》鄭浩妍都愛名牌後背包　LV不到7萬迷你包超Q 2.8萬坪遠百竹北1／14試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看 10條人生金句：「所有人都在努力，又不是只有你滿腹委屈」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面