2021年度「開架洗面乳」熱賣Top 5！　日本毛孔專家2款都上榜

▲受到疫情戴口罩影響，讓許多人更重視清潔。（圖／翻攝IG@aoihamada）



記者張毓容／台北報導

去年受到疫情影響，口罩變成每日必備物，長時間配戴讓肌膚悶熱不透氣，加上摩擦，不少人粉刺痘痘狂冒，因而開始更重視臉部清潔，也讓清潔洗面乳銷量逆勢大增。台隆手創館就公布了2021年度最熱賣的洗面乳Top 5排行榜，其中更是日本毛孔清潔專家更有2項入榜，快來看看你用過幾個？

Top 5：Ziaja松紅莓保濕平衡潔顏膠，NT$390。



添加松紅莓萃取物，可控油、緩和油脂分泌過盛、黑頭粉刺、粗大毛孔等問題，溫和水潤的凝膠質地，無皂性不刺激，幫助維持肌膚油水平衡，連敏感肌也適用。

Top 4：毛穴撫子角質專家泡洗顏，NT$420。



毛穴撫子是日本高人氣毛孔粉刺清潔品牌，這款「角質專家泡洗顏」更是許多人心中對抗乾燥粗大毛孔、草莓鼻的好物。含有小蘇打、玻尿酸、膠原蛋白、蜂蜜、蜂王漿精華等多種滋潤成分，泡沫Ｑ彈綿密，能深入毛孔清潔並保濕，洗後滋潤不緊繃。

Top 3：SANA豆乳美肌超保濕洗面乳，NT$300。



SANA豆乳系列一直都很受到歡迎，除了化妝水、乳液外，這款超保濕洗面乳也默默熱賣。使用無基因改良大豆，添加4種大豆保濕精華，無添加香料、色素、礦物油，濃密泡沫能緊貼肌膚清潔毛孔，同時留下滋潤感，洗後柔嫩潤澤。

Top 2：pair沛醫亞淨痘調理洗面乳，NT$370。



pair是日本藥妝迷都很熟悉的抗痘醫藥保養級品牌，這款洗面乳含有IPMP淨痘抗菌成份，能調理肌膚油脂分泌，改善毛孔、粉刺與痘痘問題，更添加維他命E、維他命C及大豆萃取物，清潔淨痘同時能滋養肌膚，提升彈性與保水度。

Top 1：毛穴撫子男子用小蘇打泡洗顏，NT$420。



因疫情期間戴口罩，使得臉部、鼻頭產生更多毛孔問題，尤其男性更加明顯，使這款男子用小蘇打泡洗顏更熱賣到奪下第一名。不僅富含小蘇打、酵素與膠原蛋白等清潔、保濕成分，還帶有清爽的藍桉葉香，可輕鬆洗去髒污與多餘皮脂，濃密泡沫還可作為刮鬍泡使用，一瓶多用。

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