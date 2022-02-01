勞力士爆款錶炒賣價驚人！蠔式Tiffany Blue破百萬元　明星撞黃色盤

▲PP紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



記者陳雅韻／台北報導

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）深受全球錶迷喜愛，只要面盤上有些小更動、新穎色系，立刻會引起「勞迷」追捧，「玩面盤」成為賞錶重點，熱門款式經常得「配貨」或「超定價」才買得到。近日溢價最驚人的錶款非蠔式Oyster Perpetual 41綠松石藍面錶莫屬，因為顏色近似美國珠寶商Tiffany & Co.標誌性的Tiffany Blue，2022年微漲價後的定價20萬2千元，但市場上竟已炒到上百萬元。

▲潘瑋柏預言勞力士Oyster Perpetual 41腕錶漲價成真，定價202,000元，市場上已炒到上百萬元。（圖／翻攝willpan23 IG）

勞力士Oyster Perpetual 41綠松石藍面錶被炒得誇張，起因是「錶王」PP（PATEK PHILIPPE，百達翡麗）推出與美國珠寶商Tiffany & Co.慶祝合作170周年的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，第一只錶以慈善義賣形式登上富藝斯（Phillips）紐約拍賣會，竟飆出535萬美元（約1.49億元台幣）天價成交，再加上買家須支付拍賣行成交價的25％佣金，最終要付出的總額達650萬美元（約1億8200萬元台幣），其他限量錶想必也得超級VIP才有機會入手，錶迷於是將眼光轉向勞力士類似色調的Oyster Perpetual 41綠松石色面盤腕錶。

▲勞力士珊瑚紅面盤的Oyster Perpetual 41腕錶（左）202,000元，綠色面盤款是另一熱門選擇202,000元。（圖／翻攝勞力士官網）



▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配糖果粉紅色錶面款（左）192,000元，Oyster Perpetual 34腕錶搭配亮藍色錶面181,500元。



相同綠松石色面盤的Oyster Perpetual系列腕錶還有錶徑36毫米與31毫米款式，此系列還有糖果粉、珊瑚紅、亮藍色等許多豐富顏色可供選擇，面盤為勞力士標誌綠色的41毫米錶款也是溢價的夯錶，而安以軒與蕭敬騰則獨鍾黃色面盤設計，隔空撞錶了。

▲安以軒（前排左）2020年底做完月子與朋友聚會，戴上亮眼的黃色面盤勞力士Oyster Perpetual腕錶。（圖／翻攝kwanterri IG）



▲蕭敬騰也與安以軒撞同款黃色面盤的勞力士Oyster Perpetual腕錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

