林依晨「正能量12金句」超勵志：「對於討厭的事情，不要急著抗拒」

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝自林依晨IG、微博

出道20年、演出過許多部膾炙人口戲劇的「晨神」林依晨，除了貼近人心的演技備受肯定，她面對生活、待人處世所展現的高EQ和溫暖正面態度，加上台前台後對人無差別的親和有禮，讓她獲得「零負評」的美稱。前陣子才推出新書的她，每次接受訪問也總能以自己的智慧講出許多讓人深受鼓勵的金句，像是以下12句經典語錄，不僅能學習她的人生觀點，更能讓人獲得不少正能量。

1.深藏在心裡的，並不算愛。只有付出並讓對方收到，才叫真正的「愛」。

2.這個世界上大多數人都是跟著別人走，感覺像是被夾在隊伍當中，我覺得少數有成就的人都是很早意識到這種狀況，及早跳出來，為自己的未來做準備。





3.對於你討厭的事情，不要急著抗拒。我生命中的許多禮物，都是我討厭的事給我的。

4.一個表演工作者其實也是一般人。同樣都會有被人家仰望，或者是輕視的時候。可是我覺得只有他自己應該要知道如何平視自己，知道自己該是個什麼樣的人、可以是個什麼樣的人。

5.心情是你的心去生出來的，而不是別人加諸於你的。沒有人能使你傷心難過，除非你願意。





6.也許你會經歷很多不如意，但請和我一樣，堅信能讓你傷心難過的人只有自己！我不讓自己快樂，誰能讓我快樂？

7.關於愛情，「不是他是誰，而是在他面前我是誰。」

8.漸漸長大才發現時間效率很重要，別耗費太多在不值得深交或等待的人身上，應該精準地抓住適合自己的。很多事情都必須靠自己堅持著，沒人能幫得上忙。

9.有時我們不能以別人的標準來評斷一切。最重要的是自己心中的那把尺，那個計時器，只有你自己曉得。時候到了，就走，放棄某些東西，不用再管外界的指指點點，千萬種看法。





10.人生真的很奇妙，選擇讓人生轉彎，它就會真的轉彎。

11.童年一旦過去就是再也回不來了，怎麼能不趁著十多歲、在好青春年華多做些有意義的事呢！很多事一旦有了一定年紀就再也沒有那個「衝勁」去做了，So～善用那股年輕時的衝動吧！

12.世界很大，人很渺小，當你看遍了身邊所有人事後，再想想自己，會發現很多事都是微不足道的，但我們卻常為這些事痛哭流涕、發脾氣，有點荒謬，像齣鬧劇。

►蔡康永金句字字戳心：如果懶散卻沒有比較自由，這個懶散就不值得

