北臉XX KAWS聯名開賣首日排爆！民瘋搶單品曝光、帥炸T恤將補貨

記者王則絲／台北報導

只要有關注潮流的朋友們，一聽聞KAWS有新動作，就知道該把荷包準備好搶一波了吧？近日The North Face重磅與KAWS聯手推出「The North Face XX KAWS」系列，引發熱烈話題，台北101店面於開賣當天（7日）便聚集大批人潮排隊，而大家都在搶的單品就是這些。

▲The North Face攜手 KAWS合作引發話題。（圖／品牌提供）



「The North Face XX KAWS」系列為雙方首度合作，藝術家KAWS表示：「 The North Face的多款經典產品—陪伴我度過了許多冬日時光。這次合作中，我將畫布換成了The North Face的經典款服飾，通過不同色彩和科技面料的運用，打破邊界，探索更多可能。」以The North Face的ICON經典與Freeride雪地系列出發，採用KAWS標誌性的抽象吸睛圖案，輔以多種亮眼配色打造，KAWS專屬拼色設計挑戰視覺常規，碰撞出全新的經典款，除了戶外機能風的雪地衣、滑雪運動服，也有推出各式配件、鞋履與包款。

▲「The North Face XX KAWS」系列以經典單品出發，採用KAWS標誌性的抽象吸睛圖案設計打造。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



其中一項大家搶爆的單品為「The North Face XX KAWS」系列的毛帽，尤其是杏白顏色最受歡迎，上頭有著The North Face與XX的Logo布標，讓人一目瞭然知道這就是超潮的聯名系列，另外還有黑色款式，則是更為低調帥氣的選擇。此外，也特別推薦此系列的行李袋，和服裝一樣擁有聯名專屬的花紋，一側有XX、一側則有The North Face的Logo，非常帥氣。

▲現場相當受歡迎的聯名毛帽。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



▲十分帥氣的圓筒旅行袋。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



不過由於運送時間的關係，目前並不是所有單品都有到貨台灣，據了解，像是必敗的T恤系列，將會陸續補貨。簡單的素T設計，加上左、右兩邊簡單明瞭的聯名LOGO，不管男生、女生都可以穿，絕對是潮迷必收款。

▲絕對必敗的聯名T恤將會陸續補貨。（圖／品牌提供）

【更多話題聯名】

The North Face動作不斷，早在與KAWS合作前，它便跨足精品與GUCCI推出聯名，日前才迎來雙方聯名的第二波，再度讓粉絲們趨之若鶩。第二波聯名再度聚焦在戶外世界上，除了有更為亮眼的羽絨外套，超帥的登山靴、水壺袋、手袋⋯⋯也都是亮點。

▲「The North Face X GUCCI」正式迎來第二波。（圖／品牌提供）