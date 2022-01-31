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20萬元就能買到5大經典錶！勞力士蠔式、傳奇潛水錶必收

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▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲林柏宏佩戴卡地亞Tank Américaine腕錶，大型款185,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）在2022年第一天率先漲價，熱門不鏽鋼材質的運動錶均調漲，但部分珍珠母貝面盤款式竟微幅調降，不過總體漲幅仍落在約2.5%，讓錶迷依然哀嘆想買錶要趁早。沒錯，看準就要早下手，預算設定在20萬元以內，勞力士、卡地亞（Cartier）、歐米茄（OMEGA）、IWC（萬國錶）與Grand Seiko都有經典不敗的選擇。

▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Américaine大型款自動上鍊腕錶，185,000元。

百年坦克錶
Louis Cartier從第一次世界大戰的重量級武器「雷諾坦克」獲得靈感，將坦克車二側的履帶，化為錶耳與錶殼一體成型的結構，打造出Tank坦克錶，其招牌輪廓已有超過百年歷史，當中Tank Américaine美國坦克腕錶的錶殼，比起原創款更顯弧形與修長，搭載自動上鍊機芯，是卡地亞最讓人耳熟能詳的名作之一。

▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲勞力士搭配黑色面盤的Oyster Perpetual 36腕錶，192,000元。（圖／勞力士提供）

耐看蠔式錶
勞力士Oyster Perpetual系列腕錶，承襲自1926年問世的首款防水蠔式腕錶精髓，包括精準計時、防水蠔式錶殼、俐落風格設計，耐看不怕過時；機芯也反映品牌追求的高品質Oyster Perpetual 41及新款Oyster Perpetual 36均配備3230型自動機芯，抗震防磁進一步提升，動力儲存增至70小時。

▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬系列潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，177,000元。（圖／歐米茄提供）

傳奇潛水錶
潛水錶近幾年大風行，論經典之作，1993年誕生的歐米茄海馬系列專業潛水300米腕錶榜上有名⁠，以不鏽鋼製成的42毫米錶款⁠，配備設有白色琺瑯潛水刻度⁠的黑色陶瓷錶圈⁠，而同樣採用拋光黑色陶瓷製成⁠的面盤飾以雷射鐫刻波浪圖案⁠，搭載8800大師天文台機芯⁠，內外兼具 ⁠。

▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲IWC鈦金屬材質馬克十八飛行員傳承腕錶，152,000元。（圖／IWC提供）

帥氣飛行錶
提到IWC，多數人第一聯想就是飛行錶，預算若設定在20萬元以內，受著名52 T. S. C.型大型飛行員腕錶風格啟發的馬克十八飛行員傳承腕錶，集合了帥氣飛行錶的代表性元素，包括面盤與顯示對比鮮明、阿拉伯數字清晰、數字「12」被兩側帶有點狀標記的白色三角形標誌替代以提升可讀性，整只錶流露濃濃的復古風。

▲▼20萬元經典錶 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko搭載36000轉高振頻機芯的SBGH201腕錶，195,000元。（圖／Grand Seiko提供）

和風工藝錶
Seiko集團旗下高級品牌Grand Seiko積極布局全球，以和風設計與細膩工藝受到收藏家熱烈迴響，搭載36000轉高振頻機芯的SBGH201腕錶，即為最佳代表，外型承襲品牌喜愛捕捉光影變化的「Seiko Style」，內在也致敬1968年問世的日本首款自動上鍊36000轉錶款，以高精準度收服錶迷的心。

關鍵字：

卡地亞, Cartier, 勞力士, Rolex, OMEGA, 歐米茄, IWC, 萬國錶, Grand Seiko

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