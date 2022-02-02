吃對早餐5大關鍵，瘦身效果更翻倍！起床第一件事很重要

▲早餐吃得好，能幫助提升瘦身效果。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@babebani）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

說到減肥，很多人還是會有「不吃就會瘦」的錯誤觀念，不僅傷身更容易復胖。想要成功健康地瘦下來，吃對比不吃更重要，尤其早餐是一天當中最重要、也最容易被消耗的一餐，長期忽略早餐，反而會提高發胖機率。快掌握早餐的5大關鍵，看看早餐怎麼吃、吃什麼，不僅不用怕胖，還能讓瘦身效果更好。

1.溫開水



起床後先喝一杯溫開水，可以當作超越早餐的第一餐，不僅能先幫身體補充睡眠時失去的水份，還可由內讓身體溫熱起來，加速代謝、促進腸道蠕動，幫助排便。

2.果菜汁



許多人工作、生活繁忙，大都是外食族，難以攝取足夠的蔬菜水果，而將數種蔬菜水果綜合打成汁的蔬果汁，不僅富含食物纖維，喝一杯就有飽足感，更含有維生素、礦物質等營養。像是甘藍、鳳梨與木瓜都是很適合於早餐時飲用的果菜汁，含有纖維素、維他命、礦物質，又能幫助消化、減少身體發炎和水腫，還能補充糖質能量，讓頭腦清醒。

3.蕃薯



含有豐富礦物質與營養素的地瓜，膳食纖維更是白飯的11倍之多，可促進腸道蠕動、幫助排便，還能增加飽足感，是有名的減肥好幫手。許多女星、名人的瘦身餐裡都看得到蕃薯的存在，像是小S徐熙娣也曾分享自己減重期間，早餐固定會吃咖啡配半顆番薯。

4.碳水化合物＆高蛋白食物



早餐不僅是一天中最重要的一餐，更是幫助大腦「甦醒」的開關，碳水化合物就是很好能量來源，可說早上是攝取碳水化合物的最佳時機。優質的高蛋白質和碳水化合物可幫助身體機能有效運作，像是牛奶、雞蛋、瘦肉、雞胸肉或希臘優格都是補充蛋白質的好選擇。

另外，在早上攝取像是粗雜糧或是堅果、糙米、燕麥、蕎麥等非精緻澱粉類，可維持充足精力，幫助體內脂肪燃燒，避免消耗蛋白質。

5.補充益生菌



「益生菌」是現代人都不陌生的健康補給品之一，也就是對身體有益的好菌，種類有很多種，有幫助調節免疫系統的，也有調節腸道生理機能、改善排便的，增強腸道抵抗力等等。除了益生菌補給品，也可以從優格、優酪乳等來攝取，但最好挑選沒加糖或低糖份的產品，除了單吃，也可搭配新鮮水果或麥片等混合一起吃。