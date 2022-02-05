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想到開工就累？5大「收心撇步」遠離憂鬱　最後一天行程很重要！

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記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自Unsplash

今年過年連續放了多達9天假，有些人透過聰明的休假，更是將假期延長至十多天，相信大家都過了一個愉快又放鬆的假期吧？想到近在咫尺的開工日，不免令人心生厭煩，但是不管怎麼樣，我們都還是需要回到工作崗位，以下就分享給大家5個「收心撇步」，一起克服難搞的「收假症候群」吧！

▲收心撇步。（圖／翻攝自unsplash）

＃將假期的回憶帶到工作上

與其克制自己不要在工作一直想著玩樂時光，不如直接將美好回憶帶到工作上，比如把與親朋好友的照片、景點遊玩的風景照變成公司電腦桌布，或是印出來貼在座位上，每當你工作覺得疲憊的時候，就看一眼這些讓人開心的照片，能幫助調適開工的壓力。

▲收心撇步。（圖／翻攝自unsplash）

＃假期最後一天的行程很重要

很多人一遇連續假期，生活作息就會因為各種玩樂而大亂，因此至少在假期最後一天，必須將生理時鐘調回正常，且最後一天，你可以選擇好好的梳妝打扮出門走走，趕走好幾天下來累積的懶惰習性，回家後則可以做些放鬆的運動，像是瑜伽、伸展操，讓體內腎上腺素可以穩定分泌，不會造成太大起伏，累了就馬上去睡，隔天開工才起得來。

＃不要再吃大魚大肉，以健康清淡的飲食為主

這時應該要避免用咖啡或刺激性食物讓自己處於興奮狀態，因為食物的刺激一段時間後，反而容易加重原本的疲憊感。而能穩定情緒的食物包含富含維他命B1的燕麥、全麥、豆類、牛奶等，以及含維他命B5的花椰菜、甘藍菜、含維他命B8的草莓、柳橙、桃子、哈密瓜等，另外豆類、蘆筍、菠菜等，也是能穩定情緒的食物。

▲收心撇步。（圖／翻攝自unsplash）

＃多與同事互動

想到要上班就令人沮喪，但是換個角度想，也可以當作是和好久不見的同事聚會，一起認真工作，偶爾起身遠離自己的辦公桌，去找交情好的同事聊聊天，能讓心情不那麼憂鬱，且與同事奮鬥的感覺，還能幫助喚醒你在工作上的成就感。

＃加入綠色植物

開工第一天，不妨為自己的辦公空間增添一些綠色植物，在你的專屬空間裡製造些新鮮空氣，也可以搭配一些迷信的想法，選擇招財、招好運的植物來種，並研究一下擺放方位，讓自己多一點對未來的寄望。

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▲收心撇步。（圖／翻攝自unsplash）

關鍵字：

收心撇步, 開工, 收假症候群

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