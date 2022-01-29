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黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案　連草莓也管用

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▲▼黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案 。（圖／Pexels）

▲水果妙用多，竟也能美白牙齒。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生都希望肌膚能白皙透亮，但除了忙著顧臉，一口牙齒也要顧好，否則張嘴露出黃牙可是超NG！現代人大多都有喝茶、喝咖啡的習慣，長久下來沒清潔乾淨，容易在牙齒上留下色素沉澱，即便每天努力刷牙，還是沒辦法亮白。若你也有黃牙困擾，以下幾個居家美齒方法，不妨試一試！

▲▼黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案 。（圖／Pexels）

#香蕉皮

沒想到香蕉皮也能美齒，香蕉皮含有鉀離子、鎂等成分，可幫助牙齒表面去角質。使用方法很簡單，以香蕉皮內層的白色部分來擦拭牙齒，針對色素沉澱的地方可以加強，一分鐘後漱口即可，建議香蕉皮不可放置太久，氧化後就沒有美齒效果。

▲▼黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案 。（圖／Pexels）

#檸檬汁加食用蘇打粉

蘇打粉是居家清潔好幫手，沒想到也能去除牙齒污漬，而檸檬汁本身就有美白功效，兩者加在一起，可將口中的酸性物質和牙齒表面上沉澱的污漬一起帶走，建議以1/4食用蘇打粉搭配半顆檸檬汁拌勻，含在嘴巴內一分鐘吐出即可，接著再進行日常刷牙。

▲▼黃牙掰掰不送！3個「居家美白牙齒」提案 。（圖／Pexels）

#草莓泥

現在正是草莓季節，香甜的草莓讓人難以抗拒，但你知道草莓還能清潔牙齒嗎？根據研究顯示，草莓內的微酸性能幫助去除污漬，且含有豐富的維他命C等營養價值。建議將草莓壓成泥，接著可以敷在牙齒上，2分鐘後可代替牙膏直接刷牙，接著漱口即可。

►營養師教你喝紅酒！謹記「1口酒、2口水原則」，不怕喝過量

關鍵字：

清潔牙齒, 美白牙齒, 水果

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