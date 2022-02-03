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認不出！「洪荒之力」傅園慧顏值大躍進　甜美笑容狂吸粉

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記者王則絲／綜合報導

大家還記得網路用語「洪荒之力」的來源始末嗎？這就要提到2016年時的里約奧運，當時大陸游泳選手傅園慧因為一句：「我已經用了洪荒之力了！」搭配逗趣的驚訝表情而爆紅，成為始祖級的哏圖素材，不過這位「洪荒少女」可再也不是當年的模樣，現在的她因為矯正了牙齒而顏值大躍進，甜美笑容收服一票粉絲。

▲洪荒少女。（圖／翻攝自微博）

▲洪荒少女。（圖／翻攝自微博）

▲「洪荒之力」的起源。（圖／資料照）

想到當時電視轉播上傅園慧激動的說：「我已經用了洪荒之力了！」那聲音及畫面彷彿歷歷在目，令人還是忍不住想笑，絕對是奧運史上的經典回憶，回顧當時才20歲的傅園慧，是個長相清秀、充滿活力的少女，不過因前排門牙向外歪斜，加上本身是個豐富的表情包，因此特別有喜感，搞笑發言馬上紅遍兩岸。

▲洪荒少女。（圖／翻攝自微博）

▲傅園慧越長大越美。（圖／翻攝自微博）

在這之後傅園慧不只持續發展運動，她也畢竟是個成長中的愛美女孩，付出了不少努力越變越美，為解決門牙歪斜的問題，傅園慧曾透露她拔了兩顆牙，並做了矯正牙齒的療程，結果得到一口整齊的小巧白牙，且讓方正的下顎線變得圓滑、改變了臉型，顏值整個大躍進，粉絲們直誇她：「矯正後真是太美啦」、「現在超可愛」、「姊姊越來越美了」、「氣場變了」、「牙齒弄過真好看！」

▲洪荒少女。（圖／翻攝自微博）▲洪荒少女。（圖／翻攝自微博）

▲傅園慧整牙後顏值大躍進，獲得大批粉絲們的讚賞。（圖／翻攝自微博）

關鍵字：

傅園慧, 洪荒之力, 洪荒少女, 整牙

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