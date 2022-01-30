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護唇膏7種隱藏版實用法！多1步讓香水更持久還能順亂髮

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▲▼護唇膏7種隱藏用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲護唇膏除了拿來護唇，其實還有許多實用小妙招。（圖／翻攝IG@laneige_kr、pexels）

記者張毓容／台北報導

不管平常有沒有化妝習慣，每個女生身上一定都會帶著護唇膏，而看似平凡無奇的護唇膏除了能滋潤雙唇、當作唇妝打底用，還隱藏著許多神奇用法，能幫助柔順髮絲，甚至還能幫助延長香水味道和防腳痛，快來看看以下6種護唇膏實用小技巧你知道幾個？

#修正暈開的眼妝

眼妝暈開又不方便卸妝時，可以用棉花棒沾取少許護唇膏，將暈開的地方擦拭乾淨，因為護唇膏含有油脂，輕鬆就能帶走彩妝，再利用氣墊粉餅補上底妝，立刻恢復乾淨妝感。

▲▼護唇膏7種隱藏用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲肌膚乾燥脫皮時也可用護唇膏急救滋潤。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

#急救局部乾燥脫皮

有時候臉部太乾脫皮，手邊沒有保濕乳液，可用護唇膏來救急。用指腹沾取適量點塗在需要滋潤的局部，幫助緩解乾燥狀態，除了臉部肌膚，也能用在手肘、腳後跟等身體部位，但要盡量選擇成分簡單、天然且不含香料、薄荷成分的護唇膏，以免造成肌膚負擔。

#柔順髮絲

頭髮粗硬、易毛躁的人快把這招學起來！出門太趕來不及擦髮油或吹順頭髮，毛躁到有如一頭稻草，又或是小碎髮不聽話亂翹時，都可以取用少量護唇膏抹在想要柔順的地方，利用護唇膏內含的油脂讓髮絲變平順整齊。

▲▼護唇膏7種隱藏用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲唇部死皮多時，可用護唇產品自製唇部磨砂。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

#幫助唇部去角質

想幫唇部去角質，沒有唇部磨砂膏也沒關係，可以利用潤唇膏自己DIY。取出適量潤唇膏加入砂糖稍微拌勻後，厚塗在嘴唇上停留5～10分鐘，用指腹輕柔畫圈按摩再洗掉，就能讓雙唇立刻回到柔嫩狀態。

#緩解鞋子磨腳狀況

每個女生一定都有碰過鞋子磨腳的狀況，出門在外來不及處理，身上又沒有OK繃的話，護唇膏也是個好選擇。把護唇膏塗抹在刮腳的鞋沿處，內含蜜蠟成分可以幫助軟化皮革，並降低鞋沿對肌膚的摩擦力。

▲▼護唇膏7種隱藏用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲護唇膏的油分可幫助延長香水留香時間。（圖／翻攝unsplash）

#延長香氛留香時間

下次在噴香水前，可以先在手腕、手肘窩、耳後等會噴灑香水的局部，先塗上薄薄一層護唇膏，油分能幫助鎖住香味、減緩揮發速度，就能讓喜歡的香氣保持更長時間。

＃滋潤指緣

指尖周圍肌膚容易乾裂、起硬皮的人，如果手邊沒有指緣油，可先用護唇產品塗抹在乾燥處，幫助滋潤、軟化指緣肌膚。

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關鍵字：

保養, 保養品, 護唇膏, 潤唇膏, 用法, 多功能, 隱藏用法

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