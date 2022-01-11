LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！紙袋更可愛　泫雅、娜扎搶曬巨萌夯包

▲搶開LOEWEＸ《神隱少女》聯名「湯婆婆肩背托特包」。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

LOEWE與吉卜力動畫《神隱少女》的聯名商品終於萬眾中矚目下開賣了！全新系列在品牌總監Jonathan Anderson搶先在IG釋出後，成功引起搶烈話題，包括明星包款Puzzle包、Hammock吊床包、服飾、小皮件，全都印上千尋、無臉男、湯婆婆等動畫中經典角色，並由全球品牌大使泫雅、大陸女星古力娜扎爭先演繹，《ET FASHION》也為大家開箱其中最具話題的湯婆婆肩背托特包，一口氣近距離放火燒各位的荷包。

▲湯婆婆印花托特包刺繡工藝、與水晶、金屬鑲嵌成一大亮點。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

《神隱少女》為此次系列主軸，動畫中的經典角色各自出現在服裝、包包上，其中最吸睛的不外乎是這款滿版的湯婆婆印花托特包，運用精湛的刺繡工藝打造湯婆婆的頭髮、紫色眼妝、配件，就連她招牌的眉中痣也不放過，巧妙製造了包款層次，此外，鑲嵌在包面上方的水晶與金屬也是一大亮點，將湯婆婆的奢華喜好完美呈現，搭配上LOEWE的Anagarm Logo營造氛圍，俐落的托特包開袋即有大容量，加上實用的暗袋設計，是隨時能上身的日常包款，提帶也貼心帶來了兩種長度，輕鬆就能穿梭在各式穿搭中。

▲泫雅搶曬聯名針織衫與煤炭精靈Puzzle包。（圖 / 翻攝IG)

LOEWE全球品牌大使泫雅、與大陸女星古力娜扎也搶先穿上系列新品示範，泫雅身上的針織衫以毛絨絨的毛線打造出煤炭精靈俏皮的立體模樣，彷彿煤炭精靈正活潑亂跳地在衣服上亂竄，此外她還搭配同樣佈滿煤炭精靈的Puzzle包，類似的款式在去年《龍貓》聯名時也有，只是今年又多增加了煤炭精靈愛吃的星星糖，手柄也由與包身相同的焦糖色改為黑色，古力娜扎則是穿上了可愛的巨嬰鼠寶寶T恤，同時還演繹了以鑲嵌拼皮技術融入Q萌角色的Hammock吊床包。

▲各式Q萌單品存心讓人選擇障礙發作。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

另外，《神隱少女》中千尋與無臉男最具代表性的電車畫面服飾、話題毛毯、漁夫帽、各式小皮件皆是焦點單品，隨著聯名系列LOEWE也再度推出專屬的紙袋，雖然不同於與《龍貓》連乘時大動作改造Logo，卻一口氣帶來6款不同圖樣與大小的聯名紙袋，直接將宮崎駿動畫迷們心中最經典的畫面全都印上，內裡更是滿滿細節，一打開就能看見最愛躲在暗處的煤炭精靈拿著星星糖佈滿袋內，可愛模樣簡直可以為了紙袋購入此次聯名！

▲購買LOEWE x 《神隱少女》系列就會附上專屬紙袋。（圖 / 記者王蓁蓁攝、翻攝IG）

【還有這些聯名超吸睛】

adidas for PRADA

2019年「adidas for PRADA」系列首度問世引爆話題後，每一年雙方都帶來驚喜新合作，幾乎已成為慣例，2022年伊始，官方便宣布adidas與PRADA將迎來第三次聯名，全新合作將推出以adidas Originals經典鞋款Forum為設計基底的高筒、低筒球鞋，並首次帶來服裝、配飾及包款，多達超過20件單品，堪稱最盛大的一次「adidas for PRADA」。

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▲「adidas for PRADA Re-Nylon」系列即將於1月13日開賣。（圖／品牌提供）

The North Face X GUCCI

2021年底「The North Face X GUCCI」宣布迎來第二波，延續上回的探索精神，第二波聯名再度聚焦在戶外世界上，除了有更為亮眼的羽絨外套，超帥的登山靴、水壺袋、手袋也都是亮點，除了男女裝系列服裝、配飾、旅行袋、鞋履等，上回大受歡迎的羽絨衣換上新顏色、新圖騰回歸，採用90 年代 The North Face 經典款式的復刻版，披上色彩繽紛的印花或是GUCCI的典藏圖騰，包括山景森林和花卉的圖案，可以看到多以飽和跳躍的顏色為主，變得更為亮眼。

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▲「The North Face X GUCCI」迎來第二波。（圖／品牌提供）