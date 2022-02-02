fb ig video ETtoday search mobile

回顧不敗宮鬥金句　《甄嬛》：放不下榮華富貴，永遠成不了大氣候

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝微博、臉書愛奇藝

後宮爭鬥劇看了幾百遍都不膩，過年放假更是重新再追一次的好時機，連假一口氣看好看滿，從《後宮甄嬛傳》掀起的宮鬥潮，即便早已重播多次，但劇迷們仍舊不喊膩，以下就來回顧多部超夯宮廷劇金句，複習一下吧！

《後宮甄嬛傳》

1.「在這個宮裡，有利用價值的人才能活下去，好好做一個可利用的人，安於被利用，才能利用別人。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

2.「容不容得下嬪妾是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是嬪妾的本事。」

3.「在這後宮中，想要升，必須得猜的中皇上的心思 ; 想要活，就得猜中其他女人的心思。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

4.「放不下榮華富貴的人，就永遠成不了大氣候。」

5.「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

《如懿傳》

1.「人說勁草才能在疾風後留存，我卻不太相信。因為只有柔弱的草，懂得隨風變化，才不會被摧折。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

2.「一個眼錯全盤皆毀，一枚針斜扎到的就是自己。」

3.「蘭因絮果，花開花落自有時。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

4.「如果有一個女人和你同甘共苦，不得已而離開，那才值得你痛苦。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

5.「有時候就是需要權衡之際，才能夠以待來日。」

《延禧攻略》

1.「世事不會盡如人意，是人就有失敗的時候，所以你要學會耐心地等待，等到你內心足夠強大，等到有一天你不再受制於人，等到天時、地利、人和。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

2.「如今隨波逐流容易，獨善其身卻難，只因為克己奉公會變成笑話，不徇私情受千夫所指。」

3.「善欲人見，並非真善。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

4.「如果凡事做得太斤斤計較了，活得會不開心的，任何事情，退一步方能海闊天空。」

5.「只要嘗過嫉妒的滋味，任何人都會變得很醜陋。」

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》

1.「賜婚可以靠一張聖旨，但是要贏得他的心，就全靠你自己本事。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

2.「愛你的人不會算計你，不會陷害你，更不會讓你傷心。」

3.「讓你贏得一個男人的心，並非直接去向他表白，而是要誘使他去向你表白。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

4.「你必須嫁給拉旺多爾濟，這是15年來的榮華富貴，必須要付出的代價。」

▲後宮金句 。（圖／翻攝微博）

5.「紫禁城不論對錯，只論輸贏。」

6.「世人都只看結果，不在乎過程。」

7.「這世上除了生死定天，還有辦不到的事嗎？」

►「在舒適圈安分守己把自己顧好」　小S動人金句引上萬網友狂讚

►周迅6年婚斷　金句回顧：愛情帶給你快樂，你也要接受傷害

關鍵字：

延禧攻略, 後宮甄嬛傳, 如懿傳, 宮鬥劇, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

面對感情最被動的3大星座！Top 1謹慎又愛面子　寧願默默守護

面對感情最被動的3大星座！Top 1謹慎又愛面子　寧願默默守護

新年12生肖「事業運全公開」　羊族們準備跳槽、兔兒要避免過勞

新年12生肖「事業運全公開」　羊族們準備跳槽、兔兒要避免過勞

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆 「小熊維尼圓筒包」就是個蜂蜜罐！配嘟嘟臉吊飾萌翻 星巴克「荔荔粉巧拿鐵」神來一筆　秒變超夯粉狐狸　網：顏值天花板 歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘 勞力士爆款錶炒賣價驚人！蠔式Tiffany Blue破百萬元　明星撞黃色盤 小資女買新包8個精品款推薦！Miu Miu小圓筒、Jil Sander手袋2萬左右入手 女孩注意！長期熬夜「5大危害」　讓妳彷彿老了10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面