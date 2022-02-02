回顧不敗宮鬥金句　《甄嬛》：放不下榮華富貴，永遠成不了大氣候

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝微博、臉書愛奇藝

後宮爭鬥劇看了幾百遍都不膩，過年放假更是重新再追一次的好時機，連假一口氣看好看滿，從《後宮甄嬛傳》掀起的宮鬥潮，即便早已重播多次，但劇迷們仍舊不喊膩，以下就來回顧多部超夯宮廷劇金句，複習一下吧！

《後宮甄嬛傳》

1.「在這個宮裡，有利用價值的人才能活下去，好好做一個可利用的人，安於被利用，才能利用別人。」

2.「容不容得下嬪妾是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是嬪妾的本事。」

3.「在這後宮中，想要升，必須得猜的中皇上的心思 ; 想要活，就得猜中其他女人的心思。」

4.「放不下榮華富貴的人，就永遠成不了大氣候。」

5.「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

《如懿傳》

1.「人說勁草才能在疾風後留存，我卻不太相信。因為只有柔弱的草，懂得隨風變化，才不會被摧折。」

2.「一個眼錯全盤皆毀，一枚針斜扎到的就是自己。」

3.「蘭因絮果，花開花落自有時。」

4.「如果有一個女人和你同甘共苦，不得已而離開，那才值得你痛苦。」

5.「有時候就是需要權衡之際，才能夠以待來日。」

《延禧攻略》

1.「世事不會盡如人意，是人就有失敗的時候，所以你要學會耐心地等待，等到你內心足夠強大，等到有一天你不再受制於人，等到天時、地利、人和。」

2.「如今隨波逐流容易，獨善其身卻難，只因為克己奉公會變成笑話，不徇私情受千夫所指。」

3.「善欲人見，並非真善。」

4.「如果凡事做得太斤斤計較了，活得會不開心的，任何事情，退一步方能海闊天空。」

5.「只要嘗過嫉妒的滋味，任何人都會變得很醜陋。」

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》

1.「賜婚可以靠一張聖旨，但是要贏得他的心，就全靠你自己本事。」

2.「愛你的人不會算計你，不會陷害你，更不會讓你傷心。」

3.「讓你贏得一個男人的心，並非直接去向他表白，而是要誘使他去向你表白。」

4.「你必須嫁給拉旺多爾濟，這是15年來的榮華富貴，必須要付出的代價。」

5.「紫禁城不論對錯，只論輸贏。」

6.「世人都只看結果，不在乎過程。」

7.「這世上除了生死定天，還有辦不到的事嗎？」

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