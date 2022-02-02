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網友票選「過氣精品包」Top 5！我的手袋上榜怎麼辦？兩個方法神解

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編輯／JJ

時尚這條路上其實很難預估情勢，尤其是手袋的部分，當某一款手袋爆紅的一個程度，有時會發現怎麼滿街都是，背出門還要忍受和其他人撞包的尷尬，紅極一時之後，很可能淪為許多人心中的「過氣包」，一起來看看網友心目中的「過氣精品包」Top 5，你的包包如果上榜也別難過，兩個方法讓它們擺脫「過時」標籤，可以先讓包包在櫃子裡休息一陣，潮流更迭保證會再回歸，或是靠自信的搭配，相信潮流掌握在自己手上，任何東西都不會過氣。

TOP5：Chloe小豬包

▲過氣精品包。（圖／翻攝自IG）

▲Chloe Drew 小豬包，又名小茱包、茱兒包。（圖／翻攝自IG@vnukovooutletvillage）

Chloe Drew小豬包為2014年推出的款式，圓圓的馬鞍包型與適宜的大小，博得許多女孩的關注，隨著好幾年過去，Chloe換了設計師，也有其他新鮮選擇，不過2006年誕生的「Edith Bag」近日揮旗重出江湖，聲勢很高，誰知道小豬包會不會也一樣，哪天再站回浪頭呢？

TOP4：BALENCIAGA機車包

▲過氣精品包。（圖／翻攝自IG）

▲BALENCIAGA機車包（圖／翻攝自IG@opulenthabits）

▲2021推出的NEO CLASSIC USED復古版包款，褪色、生鏽處理相當精彩。（圖／品牌提供）

不可否認的是BALENCIAGA機車包從問世以來，整整紅了20年，較為帥氣、陽剛的外型是酷妹們的首選，不過其柔軟的版型、仿舊的視覺的效果，皆不算是近年的主流元素，但2021年，BALENCIAGA曾推出「自帶復古」的NEO CLASSIC USED包，以超狂的仿舊工藝，讓包包原本就出現生鏽、褪色效果，加上經典機車包輪廓，令人驚豔。

TOP3：MCM後背包

▲過氣精品包。（圖／翻攝自IG）

▲MCM後背包（圖／翻攝自IG@brooklynretails）

MCM的後背包是品牌相當熱賣的單品，佈滿Logo、皮革有各種顏色，只不過說實話，後背包確實不是這幾年的趨勢，小巧的包款才是時髦的代表，喜歡MCM經典花紋的朋友，不妨參考其他包型。

TOP2：PRADA Galleria

▲過氣精品包。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA Galleria手袋，也有「殺手包」之稱。（圖／翻攝自Jessica IG、徐玄IG）

由於在電影《不可能的任務4》裡面，女殺手拿著PRADA的這款包包來裝鑽石，因此有了「殺手包」的別稱，經典「Galleria」包型自2007年誕生至今已十多年，經過演變與革新，依然是暢銷款式，不過對於年輕女孩們來說，搭配不好會顯得過於成熟，這款殺手包更適合具有自信氣場的職場女性。

TOP1：Marc Jacobs相機包

▲過氣精品包。（圖／翻攝自IG）

▲Marc Jacobs相機包（圖／翻攝自IG@fromluxewithlove）

第一名是Marc Jacobs的相機包一點也不令人意外吧？簡約實用的包型，加上易入手的價格，是許多女孩的精品入門款，所以真的可說是人手一顆，尤其是經典的幾款素色，路上的確能時常看到有人背，不過相機包「Snap Shot」包型依然是很好看的，喜歡的朋友可以選擇另類的材質、新推出的設計等，來凸顯個人風格、不輕易撞包。

關鍵字：

過氣精品包

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