張藝興無縫接名錶代言證明高人氣　戴百萬金錶秀型男品味　

▲張藝興出席HUBLOT在大陸舉辦的宣傳活動，又唱又跳登場。（圖／翻攝HUBLOT微博）

記者陳雅韻／台北報導

在微博有超過5000萬粉絲追隨的大陸流量歌手張藝興，人氣紅不讓，猶記得去年底他還拍攝多組形象照為代言的北歐文青風腕錶品牌Daniel Wellington（簡稱DW）宣傳，跨越到2022新年，已無縫接上名錶代言，成為HUBLOT（宇舶）大中華區代言人，在大陸首場宣傳活動戴上新錶又唱又跳，施展舞台魅力。

▲張藝興是時尚圈常客，曾受邀欣賞Valentino展。（圖／翻攝layzhang IG）

30歲的張藝興向來是時尚圈寵兒，不僅曾為Calvin Klein代言大秀腹肌，也與Valentino合作密切，多次出席大秀或看展，他同時是法國珠寶品牌Chaumet活動的常客，還擔任丹麥精品視聽品牌Bang & Olufsen的全球大使。

▲張藝興佩戴HUBLOT Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

張藝興的最新身分為HUBLOT大中華區代言人，首波形象照中他穿黑色西裝，搭配Big Bang Unico皇金鍊帶腕錶，特色是承襲經典「三明治」多重結構錶殼，而經過細膩拋光與緞面處理的錶鍊由三節鍊條構成，鍊節採用稜角與倒角建構彰顯立體感，內搭具雙重離合計時機制與四項專利的自製Unico機芯HUB1280，時髦設計吸引年輕藏家。

▲HUBLOT Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕錶，1,632,000元。



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