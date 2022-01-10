《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美

記者王則絲／台北報導

Netflix南韓戀愛實境秀《單身即地獄》近期迎來大結局，討論度飆升。節目主持人李多熙日前出席《金唱片獎》，她以一襲極深V禮服亮相，有料上圍呼之欲出；而因性感形象爆紅的節目成員宋智雅，近日也曝光一組辣照，她穿著的透視風蕾絲馬甲就碰巧與李多熙撞了品牌，兩人隔空對尬辣度不相上下。

▲李多熙深V禮服驚豔全場。（圖／翻攝自IG@dahee0315）



《單身即地獄》中每個女成員都有各自的美與獨特風格，不過就有些網友認為，整個節目裡最正的依然是主持人李多熙。日前李多熙出席《金唱片獎》頒獎典禮擔任主持人，她選穿GUCCI的深V禮服現身，細肩帶設計下深V開至接近腰際，令人忍不住注意胸前陰影，左右胸型都展露，轉過身還能看到背後是全空的，極少布料讓李多熙性感指數破表，而金色的百褶裙襬則襯托她一雙逆天長腿，黃金比例再現，粉絲狂尖叫：「寶貝太美了！」

鏡頭轉到《單身即地獄》其中一位女成員宋智雅身上，以神似Jennie的顏值和不科學好身材聞名的她，近日上傳一組辣照中，穿上了同樣來自GUCCI的黑色蕾絲馬甲裝，底色以透視感膚色呈現，顯現更露骨的性感氛圍，加上羽毛手袖造型，相當符合宋智雅的華麗形象。

▲宋智雅穿著GUCCI蕾絲馬甲大秀好身材。（圖／翻攝自IG@dear.zia）



李多熙與宋智雅兩人以節目主持人與參與成員的身份，意外隔空撞了服裝品牌，對尬比辣完全不相上下，氣勢也絲毫不輸對方，大尺度造型讓人直呼精采。

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