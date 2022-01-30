職場無法獲得成就感？新的一年用4步驟轉變工作、強化跳槽力

▲總覺得工作沒有辦法學習更多，都在做些雜事嗎？（圖／PEXELS）

記者蔡惠如／綜合報導

也許你也有這樣的感覺，在工作中總覺得無法得到成就感、總是做些微不足道的雜事，覺得對未來與人生充滿疑惑，在這樣的狀態下，千萬別覺得疫情下工作難找，職場專家建議可以重新審視工作內容，以「增加效率」與「發展另一專長」來獲得新的感受，4種策略讓你今天就開始！新的一年動起來！

▲思考不夠，更要做出改變。（圖／Unsplash）

找到自己的工作哲學

職場上工作內容各式各樣，都不盡相同，藝術家跟上班族、服務業與公家單位狀況都不一樣，但每個人的個性會有不同的工作方法，先找到適合自己的方式最重要。

若你是極短時間可以做到最大專注力，可以將「具深度性或困難的工作」放置在自己指定的節奏上，像是半夜、剛起床等，任何你想要的時間點都能工作，相當令人佩服，但實際能做到的人很少，大多數人適合「切割時間法」，類似上午9點至中午12點的時段，是完成今天最困難工作的時間，這段期間不要有人打擾，或是「節奏法」，將困難工作分成幾段，每段完成就劃掉一項，增加成就感，工作也會快速進行。

▲找到屬於自己個性的工作方式，效率會更好。（圖／PEXELS）

設定一天工作截止的時間

「每天晚上7點後停止工作」，給自己設下一個這樣的目標，會潛意識地影響你一日的行程，所有工作內容，都會不自覺地考量「晚上7點」這個時間，有助於你分辨上班時間與私生活，並停止接受更多負擔性的工作量，而在7點之後，便能開發另一種興趣跟技能，有助找回快樂，甚至是生涯中新的工作技能，你會有更多「可能性」。

▲制定每日工作時間的界線，有助於安排一整天行程，不會有總是加班的疲倦感。（圖／PEXELS）

限定膚淺工作的時間長度

工作中總會有些「很容易的部份」，像是你在職場的生涯中已經超過10年，有時主管還是會叫你去做剛畢業菜鳥也能做的事，這在所難免，但8小時的工時中，需要把這類工作時間控制在「Ｘ小時」以下，這樣做代表你能限縮僅是浪費你時間的工作內容，此外，若真不想讓主管叫你做這件事，也要主動跟他討論「你覺得不錯的好點子」，積極提案做「困難卻能學習」的事。

▲跟主管提案自己的好點子，被派去做膚淺內容的時間就會更少。（圖／pexels）

省下來的時間，一半花在「懶惰」

增進工作效率之後，便能有效的增加你的私人時間，省下來的時間中，把一半花在「懶惰」上，用於放鬆跟調劑你的大腦、刺激新的想法，但這樣做也意即必須花另一半的時間去「做點什麼」，學習或閱讀，甚至去上課，將人生變得更有深度。

▲省下來的時間一半用來發懶，另一半要好好運用，開展更多可能。（圖／PEXELS）

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