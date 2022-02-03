5間「平價高質感」美衣太好買！材質舒適、剪裁時髦一穿好感度UP

實習記者施至真／綜合報導

新的一年為自己購置新衣代表新年新氣象，除了能夠除去過去一年的舊氣，春節出遊時也能拍出最亮眼的時尚美照，今天就來介紹5間高人氣平價美衣，不只材質舒適、剪裁時髦，清新知性的風格，保證能為你增加好感度。

▲春節必買質感新衣。（圖／翻攝自IG@roshop.tw）

irisgarden

主打清新韓系風格的irisgarden是小資女的最愛，以平易近人的價格提供多種不同風格款式的衣服，除了經典百搭的大地色系之外，粉嫩甜美的馬卡龍色系美衣也是主打商品，此外，喜歡率性酷甜風的女孩，也能在店內找到高質感深色系商品，可鹽可甜的小資女孩，還不快衝。

Roshop

Roshop認為衣服不僅要穿得好看、舒適，更要穿出獨特風格及態度，因此除了販售簡約素色款單品以外，還有夾帶些許懷舊元素的復古風格美衣，結合流行配色及時髦剪裁，非常適合喜歡可愛復古風格的文青女孩。

Muura

強調舒適、質感的Muura，結合了優雅成熟及率性休閒風格，在低調簡約的基本剪裁中，加入細微小巧思，能夠顯現出獨特的唯美氣質，此外，搭配基本款配飾，能夠使穿搭更高級，非常值得知性俐落的質感女孩參考。

ATTENTION

清新休閒風的ATTENTION，喜歡以寬鬆的小男孩風格衛衣搭配各式下身單品，除了百搭西裝褲及辣妹歐美五分褲以外，搭配氣質針織裙、毛呢窄裙也很適合，除了中性休閒風格，也主打韓系簡約穿搭，使用基本配色及剪裁，不但百搭還容易散發好感度。

Per.

喜歡韓系風格的少女要注意囉，除了清新基本款，Per.也有許多融入各式流行元素的造型單品，此外，單品顏色多元，不只基本的黑白、大地色系，時不時還能看到鮮亮草綠色、復古藍綠色、貴婦感酒紅色等大膽用色，想要成為與眾不同的韓妞，這間必存入採買清單中。