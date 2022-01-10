41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

記者王則絲／台北報導

女星隋棠於早先（8日）出席新戲《親愛壞蛋》記者會，是她繼《犀利人妻》後睽違12年再度與「瑞凡」溫昇豪合作，很有話題性，當天隋棠選穿一襲高雅印花洋裝現身，貼身剪裁勾勒身材曲線，側身線條前凸後翹，絲毫不像41歲的三寶媽；而同款服裝被發現，42歲大陸女星秦嵐早在去年出席品牌活動時就曾穿上，本次撞衫隋棠因為「一點」略勝一籌，但是兩人的凍齡狀態都令人驚艷。

▲隋棠盛裝出席新戲記者會。（圖／翻攝自IG@suitangtang）



今年41歲的隋棠，自2015年與老公Tony結婚，婚後育有3個孩子，一家五口過著幸福生活，雖然三年連生三胎，但是身為戲劇一線女星，隋棠產後早已恢復到巔峰體態。近日隋棠出席新戲發表記者會，穿著TORY BURCH 2022度假系列的天鵝印花洋裝現身，貼身版型讓她的S曲線盡顯，凍齡狀態驚人，另外搭配JIMMY CHOO高跟鞋與APM Monaco珠寶，整身顯得非常高雅氣質，獲得粉絲們好評：「女神美呆了」、「狀態真好」、「太有氣質了！」

▲隋棠穿著TORY BURCH裙裝，側身洩凍齡S曲線。（圖／翻攝自IG@suitangtang）

而同樣以凍齡知名的秦嵐，在去年12時就曾在品牌活動上穿過同款裙裝，42歲的秦嵐一直保持著纖細的身形，裙裝勾勒出她如紙片的纖腰，即便是現場照生圖也毫無破綻。

▲秦嵐在去年12月也穿上同款裙裝。（圖／翻攝自微博）



只不過隋棠擁有173公分的模特兒身高，秦嵐則是165公分，相比之下隋棠駕馭起同款洋裝，不只能露出鞋子，更能完整呈現洋裝的版型，但是對於秦嵐來說，長度卻是拖地的，雖然兩人營造出的是不同的風情，但此次撞衫可說是身高較高的隋棠略勝一籌。

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