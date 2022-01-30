翻來覆去睡不著？網推「5個助眠方法」　寫下煩惱也有效

▲擁有好的睡眠品質，是健康身體的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

日常生活忙碌、總在高壓之下，數據顯示超過一半的人都有睡眠困擾，身體很累卻無法入睡、淺眠易醒比比皆是，想要改善睡眠品質，建議從以下5件事情做起，讓你睡得又熟又香。

#遠離手機

手機內容刺激感官以及獲取注意力，當我們越想放空滑手機時，其實會讓心情更焦慮，而且若是睡前使用手機，發出的藍光會抑制褪黑素的分泌，使得睡眠品質大受影響。

#安靜睡眠空間

根據研究顯示，對大部分的成年人來說，24度是最好的夜間溫度，想要睡得好，房間內的溫度和環境很重要，盡量將睡眠空間和工作環境分開，減少噪音和光線，全黑的環境更容易入睡。

#放鬆身心

有時候睡不著，是因為身心疲憊又緊繃，這時試著放空自己的大腦，把注意力放在自己身體上，喝一口溫熱的水或是牛奶，讓人心神平靜下來，噴上助眠噴霧，又或是點上香氛蠟燭，做一個大大的深呼吸。

#把煩惱都寫下來

有時候睡不著是因為腦子塞滿太多東西，無法停止思考，所以很難進入睡眠狀態，這時建議把心中想法通通寫在紙上，防止它們佔據大腦而讓人睡不著覺，也可以寫下讓你感恩的事情，能幫助把注意力聚焦在積極的事情上，更容易入睡。

#冥想

研究指出，冥想能降低心率，使身體進入放鬆狀態，將你的身體和大腦調整成睡眠模式，若總是翻來覆去睡不著，試試睡前冥想，把累積的困難和壓力移出大腦，排除困繞你的不安感受。

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