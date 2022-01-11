說・流行／NAUTICA一點也不老氣！超帥日本支線被INVINCIBLE帶來台灣

▲NAUTICA JAPAN近幾年在日本大受歡迎。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

起源於美國紐約的休閒品牌NAUTICA，在大家的眼中就是個老字號，時下年輕人已經很少會去逛，但是由長谷川昭雄擔任創意總監的日線「NAUTICA JAPAN」，卻在近幾年於日本造成風潮，中性男孩風反而讓女孩們趨之若鶩，獲得潮人關注。現在則是由潮流選貨店INVINCIBLE引進台灣，價錢亦維持平實的風格，讓品牌粉絲超興奮：「麻煩每款都來一件！」

NAUTICA於1983年由美籍華人David Chu創立，Nautica本身為拉丁文「船」的意思，象徵冒險精神，如今是家喻戶曉的老字號品牌，同時也是知名的服飾股票上市公司。

▲NAUTICA JAPAN 服飾系列已於 INVINCIBLE 北中南實體門市正式發售。（圖／品牌提供）



然而在追求新潮的年輕人們眼中，NAUTICA不免被貼上老氣的標籤，但是品牌於日本的支線「NAUTICA JAPAN」卻獨樹一格，在當地受到一票年輕男女的喜愛。其日線的創意總監為曾擔任過日本雜誌《POPEYE》的造型師——長谷川昭雄（Akio Hasegawa），在他的主理下成功替NAUTICA注入青春活力，同時顧及質感與都市風格，並以實穿又物美價廉的定位，深得當代年輕人的心，成為潮人追捧的支線。

▲INVINCIBLE為NAUTICA JAPAN以「無可取代的日常 INVINCIBLE DAILY」為主軸概念來包裝。（圖／品牌提供）



多年來替台灣潮人們帶來國外服飾品牌以及限量球鞋的潮流選貨店INVINCIBLE，於2022年正式迎來15週年，決定跳脫單純選貨店、球鞋店的名號，希望走向更能融入生活的高質感路線，因此INVINCIBLE便以「引進NAUTICA JAPAN」作為15週年的首波企劃，首度嘗試了代理身份，NAUTICA JAPAN創意總監長谷川昭雄與INVINCIBLE經營者為多年好友，此次合作不只是展現友好關係，更是為台灣的粉絲謀取了超棒的福利。

INVINCIBLE這回為NAUTICA JAPAN以「無可取代的日常 INVINCIBLE DAILY」為主軸概念來包裝，該系列服裝包括字母帽Ｔ、素Ｔ、衛衣、Ｔ恤、運動褲、POLO衫、襯衫⋯⋯等單品，簡約舒適的寬鬆剪裁，是潮流妹子們最愛的Boyish風格，同時也很適合情侶互相做搭配。

▲NAUTICA JAPAN系列價格走平實風格，讓網友直呼：「麻煩每款都來一件！」、「知道代購賺多少了。」（圖／品牌提供）



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