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萬寶龍酒紅鋼筆配彈性筆尖　寫出書法般優美字體吸睛

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▲▼Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出全新大師傑作系列彈性筆尖鋼筆，57,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

接近農曆新年，應景的紅色系精品紛紛亮相，萬寶龍（Montblanc）經典的大師傑作系列推出Solitaire酒紅色鋼筆，半透明的酒紅色漸變亮漆搭配香檳金鑲飾，靈感源自傳統日本技術，搭配18K香檳色鍍彈性筆尖並飾有書法字樣「888」，寫出如書法般的優美字體，粗細變化較傳統筆尖多。

▲▼Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲▼Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列Solitaire酒紅色鋼筆標準筆尖款（上）54,200元，大師傑作系列黑色高級樹脂#146彈性筆尖鋼筆25,300元。

萬寶龍打造的鋼筆彈性筆尖，經由35道工序製作，書寫時只要施加不同壓力，即可顯出粗細與色調深淺不一的線條，輕鬆表現不同的書寫風格，除了帶有喜氣又流露好質感的Solitaire酒紅色亮漆款鋼筆配備彈性筆尖，以黑色樹脂製的#146鋼筆也配備此款筆尖，提供熱愛書寫的人們多元選擇。

▲▼Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41虎年特別版，透明錶背顯露猛虎騰躍姿態的自動盤，224,000元。（圖／IWC提供）

IWC（萬國錶）也搶搭新年紅色系風潮，發表勃根地紅色面盤搭配相同色系漸層小牛皮錶帶的飛行員計時腕錶41，翻到透明錶背可欣賞機芯自動盤上的猛虎跳躍圖案，是一只男女皆可駕馭的生肖錶，全球限量500只。

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關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, IWC, 萬國錶

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