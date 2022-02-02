過年走春首推5大打卡果園　時尚美照、採果樂一次滿足

實習記者施至真／綜合報導

別再當沙發馬玲薯！快利用春節假期出外走走吧，除了人擠人的著名觀光景點，還有許多療癒身心的採果休閒農場也能去走走，不但可以拍攝時尚美照，還可以體驗一日果農的樂趣並品嘗各種鮮美水果，為一整年的開始吸收正能量。

▲走春必去打卡果園。（圖／IG@heyyuhan、@xinguimet授權提供）

橙香森林

過年吃橘子象徵吉祥好運、大吉大利，除了到市場購買之外，還可以到橙香森林親自體驗採收橘子的樂趣，休閒農場除了採果區，還有夢幻的橘子隧道、藝術造景及可愛動物區，園區內遼闊的觀景台能夠眺望明德水庫及日新島，將苗栗美麗山景盡收眼底。

桔滿緣休閒農場

同樣為採橘熱門景點的桔滿緣休閒農場，以口感甜度爆表的佛利蒙、帝王柑、砂糖橘聞名，除了造型帳篷、木馬等童趣造景，整座山頭一望無際的橘子樹，讓人彷彿置身濟州島必去的橘子園咖啡，想要體會春節偽出國一日遊，桔滿緣休閒農場絕對是清單首選。

味衛佳柿餅觀光農場

味衛佳柿餅觀光農場雖然無法讓你體驗採收柿子的樂趣，但卻能在柿子園大拍美照，還能看到整片黃澄澄的柿子正在曬日光浴的壯觀畫面，十分有趣。除了參觀柿餅加工場及了解製作過程，還能購買新鮮現做的柿乾、柿餅以及農場獨有的柿子冰棒。

內湖草莓園

草莓季是大人小孩都愛的季節，除了「草莓王國」苗栗大湖以外，台北也能夠採到新鮮又大顆的草莓，位於內湖碧山路的草莓園，以溫室搭棚架的種植方式，養出肉質鮮美的草莓，除了採果之樂，內湖草莓園還提供手做草莓果醬等DIY課程，非常適合親子出遊。

棗到了-梅嶺棗園休閒採果區

知名景點梅嶺風景區除了賞梅之外，還是蜜棗的故鄉，擁有豐富營養素的蜜棗，不只香甜脆口還能養顏美容。使用牛奶澆灌的「牛奶蜜棗」，是棗到了-梅嶺棗園休閒採果區能夠結實累累的關鍵原因，走春賞梅的朋友，可別忘了順便前往棗到了，體會採果樂趣。