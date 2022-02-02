fb ig video ETtoday search mobile

過年走春首推5大打卡果園　時尚美照、採果樂一次滿足

>

實習記者施至真／綜合報導

別再當沙發馬玲薯！快利用春節假期出外走走吧，除了人擠人的著名觀光景點，還有許多療癒身心的採果休閒農場也能去走走，不但可以拍攝時尚美照，還可以體驗一日果農的樂趣並品嘗各種鮮美水果，為一整年的開始吸收正能量。

▲打卡果園。（圖／翻攝自IG@heyyuhan）

▲走春必去打卡果園。（圖／IG@heyyuhan、@xinguimet授權提供）

橙香森林

過年吃橘子象徵吉祥好運、大吉大利，除了到市場購買之外，還可以到橙香森林親自體驗採收橘子的樂趣，休閒農場除了採果區，還有夢幻的橘子隧道、藝術造景及可愛動物區，園區內遼闊的觀景台能夠眺望明德水庫及日新島，將苗栗美麗山景盡收眼底。

桔滿緣休閒農場

同樣為採橘熱門景點的桔滿緣休閒農場，以口感甜度爆表的佛利蒙、帝王柑、砂糖橘聞名，除了造型帳篷、木馬等童趣造景，整座山頭一望無際的橘子樹，讓人彷彿置身濟州島必去的橘子園咖啡，想要體會春節偽出國一日遊，桔滿緣休閒農場絕對是清單首選。

味衛佳柿餅觀光農場

味衛佳柿餅觀光農場雖然無法讓你體驗採收柿子的樂趣，但卻能在柿子園大拍美照，還能看到整片黃澄澄的柿子正在曬日光浴的壯觀畫面，十分有趣。除了參觀柿餅加工場及了解製作過程，還能購買新鮮現做的柿乾、柿餅以及農場獨有的柿子冰棒。

內湖草莓園

草莓季是大人小孩都愛的季節，除了「草莓王國」苗栗大湖以外，台北也能夠採到新鮮又大顆的草莓，位於內湖碧山路的草莓園，以溫室搭棚架的種植方式，養出肉質鮮美的草莓，除了採果之樂，內湖草莓園還提供手做草莓果醬等DIY課程，非常適合親子出遊。

棗到了-梅嶺棗園休閒採果區

知名景點梅嶺風景區除了賞梅之外，還是蜜棗的故鄉，擁有豐富營養素的蜜棗，不只香甜脆口還能養顏美容。使用牛奶澆灌的「牛奶蜜棗」，是棗到了-梅嶺棗園休閒採果區能夠結實累累的關鍵原因，走春賞梅的朋友，可別忘了順便前往棗到了，體會採果樂趣。


關鍵字：

2022走春, 春節, 新年, 走春, 踏青, 一日農夫, 果園, 果子, 打卡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆

面對感情最被動的3大星座！Top 1謹慎又愛面子　寧願默默守護

面對感情最被動的3大星座！Top 1謹慎又愛面子　寧願默默守護

新年12生肖「事業運全公開」　羊族們準備跳槽、兔兒要避免過勞

新年12生肖「事業運全公開」　羊族們準備跳槽、兔兒要避免過勞

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚 歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘 「小熊維尼圓筒包」就是個蜂蜜罐！配嘟嘟臉吊飾萌翻 勞力士爆款錶炒賣價驚人！蠔式Tiffany Blue破百萬元　明星撞黃色盤 星巴克「荔荔粉巧拿鐵」神來一筆　秒變超夯粉狐狸　網：顏值天花板 長輩逼婚、問薪水私事　3種回答讓話題「秒下句點」 韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面