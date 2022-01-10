Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息

▲南韓女星Jennie是香奈兒Coco Crush珠寶廣告主角。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK打進國際市場，4位成員各擁一線時尚精品品牌代言，富家千金小姐出身的「人間香奈兒」Jennie即為香奈兒（CHANEL）大使，不僅受邀到巴黎欣賞大秀，還多留在巴黎幾天拍攝最新Coco Crush系列珠寶廣告，今品牌釋出全新形象照與影片，她以流利英文表示：「我真的很喜歡這趟旅程，這是一座非常美麗的城市，每一個人都非常友善，我經常四處閒逛，感受這裡的文化。有些邂逅，將永遠與你形影不離。」

▲Jennie佩戴香奈兒Coco Crush最新18K金鑲鑽項鍊，162,000元。

Jennie於Coco Crush珠寶廣告中，穿上香奈兒標誌性的小黑外套，搭配Coco Crush最新的C字Logo點綴美鑽項鍊，而戒指與手環同樣以標誌性菱格紋圖騰搭配鑽石，由於款式豐富，是疊戴的最佳選擇，她一口氣戴上5款不同材質與鑲鑽數量的手環，相當時髦。

▲Jennie疊戴5個香奈兒Coco Crush鑲鑽手環。

同為BLACKPINK成員的ROSÉ則是Tiffany & Co.全球代言人，備受品牌寵愛，與殿堂級潮牌Supreme聯名的熱門款第一時間就穿戴上身；而擔任寶格麗（BVLGARI）品牌大使的Lisa也在寶格麗廣告露臉，私下行頭更少不了經典之作B.zero1項鍊、戒指，是超級稱職的「帶貨王」。

▲ROSÉ擔任Tiffany & Co.全球品牌代言人，曾搭配石上鳥胸針出席活動。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）





▲Lisa是寶格麗品牌大使，穿私服不忘搭配招牌的B.zero1項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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