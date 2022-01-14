愛美不成險毀容！醫師：勿施打來路不明鳳凰電波

▲挑選合法醫療院所與專業醫師，給予適合你的醫美療程建議。

時尚中心／綜合報導

農曆年前醫美需求大增，愛美民眾都想要漂亮過個好年，近來訴求「讓你與時光逆行」的鳳凰電波討論度極高，但是坊間雷射療程價差大，不少消費者因貪小便宜，誤入山寨機和假探頭陷阱，術後嚴重燙傷險至毀容，維格皮膚醫美專科林聖山醫師提醒民眾，務必要選擇合法醫療院所同時認清原廠，勿施打來路不明的鳳凰電波。

近年微整型風氣盛行，標榜快速無恢復期，讓人趨之若鶩，日前警方更查獲不效業者，偽變造「極限音波」、「鳳凰電波」、「海芙電波」的儀器探頭，並投資多設立多家合法診所，以合法掩護非法方式販賣、租借，藉此謀取不法利益，刑事局中部打擊犯罪中心屋呼籲，該案查獲的仿冒醫美探頭儀器，探頭不若合法探頭穩定，使用不當可能造成燙傷毀容等後果。

▲網友分享施打低價鳳凰電波，導致嚴重燙傷。

然而，近日也有網友在PTT 的facelift版上，以「不要再相信便宜鳳凰電波」為題發文，分享和友人購買冒牌的鳳凰電波團購療程，術後導致臉部嚴重燙傷和心靈受創，術後不理的行為更是讓人髮指。

▲山寨版鳳凰電波，導致燙傷意外層出不窮。

為此，林聖山醫師表示，近來鳳凰電波實在太夯，網路資訊多，就連價格也相當混亂，但其實機器、探頭是否為安全的原廠正貨來源、以及專業的診所及醫師經驗技術，都是一分錢一分貨，如消費者不知如何正確選擇，僅以價格為考量，就容易掉入假貨的低價陷阱。他進一步分享，前陣子有位病患求診，病患經由朋友介紹下，因為受到便宜優惠價格吸引，於非醫療院所施打來路不明的山寨鳳凰電波，而且在謊稱原廠公司的技術人員非法施作下，術後造成嚴重臉部深層燙傷與色素性、肥厚性疤痕。

▲消費者可主動要求診所出示「原廠機器證書」，以確保是使用原廠正貨機器。

林醫師進一步說明，以鳳凰電波為例，建議消費者如想體驗安全、精準且效果顯著的療程，在施打前，可主動要求診所出示「原廠機器證書」，以確保是使用原廠正貨機器。

▲在施打鳳凰電波前，消費者可掌握探頭三步驟。

而探頭則可掌握三步驟：首先請診所當面拆封完的全新包裝，接著親自以手機掃碼外盒包裝上的防偽雷射標籤 QR Code，最後線上辨識、確認是沒有被使用過的原廠正貨探頭。

提醒消費者選擇院所療程時，千萬別陷入比價迷思，而忽略了原廠的重要性，低價陷阱多，記得選擇合格院所、認證醫師與原廠正貨，務必小心來路不明的醫師和儀器耗材，才不怕愛美不成反毀容。