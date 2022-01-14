fb ig video ETtoday search mobile

愛美不成險毀容！醫師：勿施打來路不明鳳凰電波

>

▲▼年前醫美正夯！消費者泣：愛美不成險毀容 。（圖／品牌提供）

▲挑選合法醫療院所與專業醫師，給予適合你的醫美療程建議。

時尚中心／綜合報導

農曆年前醫美需求大增，愛美民眾都想要漂亮過個好年，近來訴求「讓你與時光逆行」的鳳凰電波討論度極高，但是坊間雷射療程價差大，不少消費者因貪小便宜，誤入山寨機和假探頭陷阱，術後嚴重燙傷險至毀容，維格皮膚醫美專科林聖山醫師提醒民眾，務必要選擇合法醫療院所同時認清原廠，勿施打來路不明的鳳凰電波。

近年微整型風氣盛行，標榜快速無恢復期，讓人趨之若鶩，日前警方更查獲不效業者，偽變造「極限音波」、「鳳凰電波」、「海芙電波」的儀器探頭，並投資多設立多家合法診所，以合法掩護非法方式販賣、租借，藉此謀取不法利益，刑事局中部打擊犯罪中心屋呼籲，該案查獲的仿冒醫美探頭儀器，探頭不若合法探頭穩定，使用不當可能造成燙傷毀容等後果。

▲▼鳳凰電波。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享施打低價鳳凰電波，導致嚴重燙傷。

然而，近日也有網友在PTT 的facelift版上，以「不要再相信便宜鳳凰電波」為題發文，分享和友人購買冒牌的鳳凰電波團購療程，術後導致臉部嚴重燙傷和心靈受創，術後不理的行為更是讓人髮指。

▲▼年前醫美正夯！消費者泣：愛美不成險毀容 。（圖／品牌提供）

▲山寨版鳳凰電波，導致燙傷意外層出不窮。

為此，林聖山醫師表示，近來鳳凰電波實在太夯，網路資訊多，就連價格也相當混亂，但其實機器、探頭是否為安全的原廠正貨來源、以及專業的診所及醫師經驗技術，都是一分錢一分貨，如消費者不知如何正確選擇，僅以價格為考量，就容易掉入假貨的低價陷阱。他進一步分享，前陣子有位病患求診，病患經由朋友介紹下，因為受到便宜優惠價格吸引，於非醫療院所施打來路不明的山寨鳳凰電波，而且在謊稱原廠公司的技術人員非法施作下，術後造成嚴重臉部深層燙傷與色素性、肥厚性疤痕。

▲▼年前醫美正夯！消費者泣：愛美不成險毀容 。（圖／品牌提供）

▲消費者可主動要求診所出示「原廠機器證書」，以確保是使用原廠正貨機器。

林醫師進一步說明，以鳳凰電波為例，建議消費者如想體驗安全、精準且效果顯著的療程，在施打前，可主動要求診所出示「原廠機器證書」，以確保是使用原廠正貨機器。

▲▼年前醫美正夯！消費者泣：愛美不成險毀容 。（圖／品牌提供）

▲在施打鳳凰電波前，消費者可掌握探頭三步驟。

而探頭則可掌握三步驟：首先請診所當面拆封完的全新包裝，接著親自以手機掃碼外盒包裝上的防偽雷射標籤 QR Code，最後線上辨識、確認是沒有被使用過的原廠正貨探頭。

提醒消費者選擇院所療程時，千萬別陷入比價迷思，而忽略了原廠的重要性，低價陷阱多，記得選擇合格院所、認證醫師與原廠正貨，務必小心來路不明的醫師和儀器耗材，才不怕愛美不成反毀容。

關鍵字：

醫美, 鳳凰電波

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」 陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多 潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 蔡詩芸搶穿PALLADIUM輪胎潮鞋！　橘標防水、一秒快穿機能潮流全進化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面