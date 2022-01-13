1月書單推薦！不討好也能過得好、養成致富的6個「原子習慣」

文／職場人

祝所有職場人新年快樂～～在道賀迎接2022年的同時，編輯也為大家整理好今年度的書單推薦囉，本月要分享的包括內向人也可以找到自己工作優勢的《宅創業：內向者的時代來了！》、企業經營必讀的《破壞性競爭》、《企業創生‧台灣走新路》，還有職場升遷、理財小白不可不知的《不會表達，你的努力一文不值》、《每天1改變，做到致富的原子習慣》，一起來看看吧！

1月書單推薦1：《慣性討好》

你現在的卑微和討好，都是過去不斷迎合他人造就的苦果！《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》推薦給常不自覺迎合他人，甚至無限度地給出自己的職場人，你的妥協、退讓，雖然避免了衝突，但內心卻過得越壓抑，透過這本書慢慢梳理內心、建立自信，在別人眼中你也可以發著光，不討好也能過得好！

1月書單推薦2：《宅創業：內向者的時代來了！》

我不擅長跟人閒聊還有開會、別人講電話和交談的聲音容易讓我分心，沒辦法專注在工作上，你也有同樣困擾嗎？《宅創業：內向者的時代來了！》是一本擺脫公司組織、照自己的方式工作的指南書，5大步驟教你如何找到可以活用內向人特質的工作，探索自己的優勢，找到最適合的工作方式。

1月書單推薦3：《破壞性競爭》

商場就是鬥智計、比謀略、弱肉強食，《破壞性競爭》是美國熱門Podcast節目「商戰」（Business Wars）深化文字版，解析了26場名留青史的商業對決，深入談論他們如何征服對手、提出創新計畫並依據社會需求的轉變做出調適，最後成為產業龍頭！

1月書單推薦4：《企業創生‧台灣走新路》

《企業創生‧台灣走新路》一書，淬鍊20家台灣企業轉型的智慧，包括：如何帶領企業逆境突圍、如何為客戶創造新價值以改變彼此關係、如何重整資源以擴大產業生態圈等，滿滿的產業脈絡、領導人思維的精華都在這本書，職場人一定要好好把這本寶典收藏起來啊！

1月書單推薦5：《斜槓族的13個原子習慣》

人人都想斜槓，但如何才是真斜槓？《斜槓族的13個原子習慣》唯有當其跟我們「實際生活」產生連結，才會變得重要，本書著重在建立正確的習慣，找出自己適合當怎樣的斜槓人！

1月書單推薦6：《不會表達，你的努力一文不值》

我們都知道「職場力不等於努力」，《不會表達，你的努力一文不值》指出沒有主管喜歡聽到「我努力了」這句話，他們需要看到下屬實實在在的績效，如何讓自己的努力有價值？除了要取得實質的成績，還要增加「努力」的可見度，而本書分享了33個工作準則，讓你的用心和成效，百分百被看見。

1月書單推薦7：《致，一直過於努力的妳》

努力的形態有很多，為工作努力、為愛人努力、為被愛努力、為證明自己努力、為放下努力，也為不放下努力，但「過於努力」過後，你快樂嗎？由演員邵雨薇所著的《致，一直過於努力的妳》，發現有時候不用加油其實更快樂，有時放鬆也需要練習，「總是努力地生活，卻會小小不安」如果職場人也是如此，這本書必須讀起來！

1月書單推薦8：《成功心態：改變心態，造就不一樣的人生》

為什麼有些人能克服劣勢，功成名就；有些人卻辜負才華，一敗塗地？《成功心態：改變心態，造就不一樣的人生》指出「心態」（Mindset）是我們的「心理濾鏡」，它是一切行為的基礎，影響我們如何思考、應對與處理情境的方式，本書會教職場人如何認清自身心態，接著學習「成功心態」的語言和架構，改造你的未來。

1月書單推薦9：《每天1改變，做到致富的原子習慣》

每天勤奮工作，財富卻沒有因此變多？不想再當社畜，卻在創業、兼差、轉職間猶豫不決？《每天1改變，做到致富的原子習慣》26個改變方法，養成6個「原子習慣」，勤奮不保證成功，選擇比努力更重要，先從細節上改變、選對投資方法才能慢慢累積財富。

1月書單推薦10：《上班時，別演太多內心戲》

老被主管ㄉㄧㄤ，真的是我自己的問題嗎？ 和同事不合拍，還要笑臉相迎有夠累？要是比大家先下班，會被說成不認真吧？《上班時，別演太多內心戲》解析42種職場干擾源，教你啟動「心理節能」模式，在壓力職場中，有太多眉眉角角都可能牽動情緒及認知，你需要的不是更努力，而是少一點在意，讓心喘口氣！

以上10本書推薦給大家，職場人準備已哪一本開啟2022全新的一年呢？

Source：博客來

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