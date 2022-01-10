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adidas for PRADA最盛大的一次聯名！買球鞋附小包、還有帽子跟衣服

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記者王則絲／台北報導

繼2019年首度問世的「adidas for PRADA」系列，每一年雙方都帶來驚喜新合作，幾乎已成為每年的慣例，甫展開2022年沒多久，官方便宣布adidas與PRADA將迎來第三次聯名，且相較以往、本次是最盛大的一次！全新合作將推出以adidas Originals經典鞋款Forum為設計基底的高筒、低筒球鞋，並首次帶來服裝、配飾及包款，多達超過20件單品！

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

▲「adidas for PRADA Re-Nylon」系列即將於1月13日開賣。（圖／品牌提供，以下同）

「adidas for PRADA」聯名企劃繼Superstar鞋款、帆船鞋款後，第三波聯名系列雙方決定以「adidas for PRADA Re-Nylon」為題，運用adidas Orginals最經典的鞋型之一「Forum」為靈感作延伸，結合PRADA的標誌性環保面料Re-Nylon製作而成，形象圖中可以看到經典鞋型上加裝了PRADA多功能迷你小包，此種設計先前曾被運用在軍靴上，獲得民眾廣大歡迎，長期處於缺貨狀態，本次聯名引用了同樣的「買球鞋附小包」概念，以玩味風格把鞋履華實兼備的形象重新演繹。

同時鞋款上亦飾有奢華的「Three Stripes」三間皮革細節及前掌飾片，凸顯PRADA舉世聞名的皮革工藝，集優雅與前衛於一身。「adidas for Prada Re-Nylon Forum」配有高筒及低筒選擇，帶來黑、白兩款配色，並延續先前模式，附上專屬的包裝盒及防塵袋。

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

▲「adidas for PRADA Re-Nylon」系列Forum鞋款。（圖／翻攝自IG@secallenyang）

之所以說本次聯名相較以往為最盛大的一次，是因為全新「adidas for PRADA Re-Nylon」系列除了潮迷必搶的球鞋，還一舉帶來了服裝、配件與包款。系列服裝及配件回溯PRADA的經典款式，以Re-Nylon面料及著名的adidas品牌標誌革新設計，推出運動大衣、運動套裝、上衣、連帽外套及漁夫帽，非黑即白的雙色設計就是不必多言的帥氣，其間也能看見PRADA一貫的學院風、或是制服的概念。

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

全系列還推出六款包款，巧妙融合兩大品牌基因，包括的大容量的旅行袋、背包及購物袋，以及穿搭超實用的側背包、連帽背包和腰包，每個款式皆飾有adidas及PRADA的標誌LOGO，簡單明瞭。「adidas for PRADA Re-Nylon」系列將於1月13日於PRADA專門店和網路開賣。

▲adidas for Prada第三波。（圖／品牌提供、IG）

【更多近期話題聯名】

說到精品與潮流的聯名，就要提到最近動作不斷的The North Face，近期不只有與KAWS的合作，日前還跨足精品與GUCCI推出聯名，迎來雙方聯名的第二波，再度讓粉絲們趨之若鶩。第二波聯名再度聚焦在戶外世界上，除了有更為亮眼的羽絨外套，超帥的登山靴、水壺袋、手袋⋯⋯也都是亮點。

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲「The North Face X GUCCI」正式迎來第二波。（圖／品牌提供）

而最可愛、最少女的聯名，則非LOEWE與宮崎駿的聯名莫屬，本季LOEWE打造《神隱少女》主題系列，推出一系列超萌的服裝與配件單品，並於近日正式開賣。

▲▼LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲▼LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 聯名《神隱少女》系列在新光三越 A4開賣 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

PRADA, adidas Originals, ADIDAS, 聯名, adidas for Prada, Forum, 漁夫帽

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