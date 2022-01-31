除夕至初五的新年唇彩這樣擦！正紅帶來好運、蜜桃色拍照你最美

實習記者施至真／綜合報導

過年期間不論吃飯團聚、拜年還是出外走春，都需要靠美美的精緻妝容為自己提振氣色、增加自信，此外，見親戚長輩時，畫一點乾淨妝容也是基本禮貌，今天就來看看，從除夕到初五的新年唇彩該怎麼選擇才合適，順便趁著新年新氣象，為自己購入一兩支口紅吧。

除夕 紅寶石番茄色

辭舊迎新，選擇水潤又顯氣色的紀梵希＃333，象徵為新的一年帶來紅紅火火的好運氣，水嫩的番茄色，一上嘴就像紅寶石般驚艷動人，大方又優雅。

▲紀梵希＃333。（圖／翻攝自小紅書@貓茶芝）

大年初一 水潤正紅色

開春第一天，除了穿上新衣，為新年開啟新氣象之外，拜拜、走春也是迎接新年的必經流程，塗上正紅色的Dior＃999，除了能為自己帶來好運，還象徵紅包滿滿、新春大吉。

▲Dior＃999。（圖／翻攝自小紅書@黃梓淇）

大年初二 蜜桃玫紅色

傳統習俗中，嫁出去的女兒會在初二這天，回老家向父母拜年，因此不少家庭會在初二這天團聚，為了避免製造距離感，選擇色系甜美、顯氣色的CHANEL＃144，能夠拉近與親戚間的距離。

▲CHANEL＃144。（圖／翻攝自小紅書@Jerrain＿）

大年初三 磚紅色

初二家族團聚結束後，就可以計畫和朋友走春啦！選擇MAC最經典的＃Chili準沒錯，薄擦能夠提氣色，厚塗就能氣場全開秒變小辣椒，保證能在姐妹合照中脫穎而出。

▲MAC＃Chili。（圖／翻攝自小紅書@黃梓淇）

大年初四 烏龍奶茶色

過年怎麼可以少了甜蜜的約會時光呢？溫柔的植村秀＃BG957有別其他奶茶色系口紅，在低明度的奶茶色中，加入一點棕色調，絲絨霧面質感更顯氣質爆表，就算男朋友分不出口紅色系，一定也能欣賞它的美。

▲植村秀 ＃BG957。（圖／翻攝自小紅書@一皮莎）

大年初五 橘棕番茄色

開心的9天連假轉眼要結束，為了收心準備開工，可以留給自己一天獨處的時間，好好放鬆身心，選擇適合秋冬日常的橘棕番茄色，鏡光微帶細閃的YSL＃416不只顯氣色，還自帶氣場，塗上就能以最美姿態，迎接新年新生活。

▲YSL＃416。（圖／翻攝自小紅書@雪芽雪芽腦袋發芽）