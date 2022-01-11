新光三越「新春卡利High」滿萬送1400　4大攻略「過年就狠賺」

▲新光三越新春卡利High從1／13起跑，任何消費累積至1萬元就能享回饋。（圖／新光三越提供）

時尚中心／綜合報導

2022年開春百貨最強檔的新光三越「新春卡利High」終於要登場啦！無論是新一年給自己新氣象，或是好好犒賞自己去年的努力，甚至是單純的購物慾噴發，從1／13起連續39天，只要在新光三越消費滿額即享最高7%回饋，4個購物攻略就讓你從年前賺到年後，還有機會抽百萬名車絕對有看頭！

消費滿1萬就回饋，層層加碼這樣做

從1／13至2／20新春卡利HIGH期間，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；若使用skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，可再加碼1%，意即最高達7%回饋。

首7日用skm pay並綁定新光三越台新銀行聯名卡，刷卡消費達10,000元，先入手5%回饋500元禮券，再加贈首七日聯名卡獨享刷8000元送限量電子商品禮券300元，另搭配使用新光三越貴賓卡，單筆消費滿10,000元贈價值500元的「skm points5,000點」，如果還是首次綁定skm pay刷2000元再加碼100元禮券，等同消費1萬元，可獲得1400元的回饋。

▲熱門超夯伴手禮Tokyo Banana，將進駐台北信義新天地。

新品新櫃逛起來，線上線下都可累計

新光三越話題新櫃連續不斷，全台走春都能嚐鮮！包括信義BURBERRY、LORO PIANA、LOEWE；天母星乃珈琲店；台北南西辣杯杯，Tokyo Banana、PRESS BUTTER SAND、The Maple Mania楓糖男孩也進駐台北信義新天地和台中中港店，絕對讓你有吃有買大滿足！因應消費趨勢，新春卡利High檔期首度納入線上消費累積，任何在新光三越的消費都能賺回饋，怎麼買都很划算。

▲AirPods Pro，扣100點就可享優惠價6,488元。

升級skm points更賺更好用

skm points新上線除加碼送點數之外，扣點買超夯商品也好吸引人，像是扣100點就能用市價82折、優惠價6,488元，買到價值7,990元的AirPods Pro；要價28,900元的Dyson V11無線吸塵器，僅需16,900元就能買到，其他包括象印STAN微電腦熱水瓶、OSIM香氛潤肌寶等超熱門單品全都有。更推出週週扣10點，可參加抽智慧電車、百萬Mercedes-Benz C-Class 180車款。此外，新光三越會員至2／28前刷JCB卡單筆消費滿200元，再加碼抽LEXUS NX200豪華版。

▲法雅客 Nintendo Switch OLED，售價10,480元。

▲new balance UXC72CNY 復古休閒鞋，售價3,880元。

夯品全都有，獨家「我不是胖虎」超可愛

新光三越有全台最多15間分店優勢，最新最熱門的商品都找得到，從新春限定美妝、虎年限量包、復刻聯名款、居家新機等，還有冬換季5折起優惠，包括LANCOME、ESTEE LAUDER等虎年新春限定版、虎年限定小包款Marc Jacobs Snapshot相機包、新春開運飾品RedLine Pine鳳梨經典紅線手鍊、除舊佈新居家新機Dyson V15 Detect無線吸塵器等，全部都能輕鬆入手。

▲ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml-虎年限定版，售價3,980元。Dyson V15 Detect 雷射探測無線吸塵器，售價26,900元。

▲Marc Jacobs虎紋絨Snapshot，售價17,900元。

▲Tory Burch Tanya老虎斜背小包，售價25,900元。



針對虎年新春，新光三越也聯手知名藝術家不二馬大叔的「我不是胖虎」系列，打造會員專屬禮，全部獨家買不到，使用扣888點可兌換「虎氣全部收 束口袋」；扣3,700點或扣30點+399元可兌換「擋風擋雨 摺疊雨傘」；扣8,000點或30點+810元可兌換「熱情不減 保溫瓶」或「愛的抱抱 暖手枕」等，還有春聯和紅包袋，扣指定skm points就能免費領！

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