fb ig video ETtoday search mobile

三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

>

文／C編

想安排一趟舒壓的放鬆旅行，位於三峽的大板根森林溫泉酒店是很好的選擇，不僅有大型板根樹木、森林步道，還有美人湯可以爽泡一整天，「Her森森」推出「三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐」，超划算價格只要1199元。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲三峽,大板根,溫泉,酒店,住宿,觀光。（圖／Her）

▲三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐，原價1448元，特價1199元。點我購買

三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶庫」，有多條步道選擇，可以享受森林浴，也能泡美人湯、遠離城市喧囂。

露天的溫泉更是超越台灣和日本國家溫泉檢定標準、俗稱美人湯的碳酸氫鈉鹽泉，造訪大板根，可以先將沈積已久的煩囂，交由森林芬多精的減壓洗滌後，再體驗各式溫泉設施，這些不同的體驗與放鬆，絕對是大自然賜與身心最好的禮物。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲三峽,大板根,溫泉,酒店,住宿,觀光。（圖／Her）

▲三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐，原價1448元，特價1199元。點我購買

「Her森森」推出「三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐」原價1448元，現在下殺1199元，在這裡就可以待上一整天，還包中餐跟晚餐，參觀完大板根森林去吃個中餐再來泡湯，簡直是超爽的享受。

關鍵字：

三峽, 大板根, 溫泉, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

范冰冰私下出門畫眉毛竟用牙刷　唇膏＋唇釉打造超持久妝容 人生一定要擁有的10款護手霜　打造細緻「奶油手」就靠它們 餓得要死卻完全沒瘦？記住這4個時間點，一個月降5公斤不是問題 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢 Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息 《閃電霹靂車》30周年紀念錶掀起童年回憶　4款動畫聯名款都超夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面