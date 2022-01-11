三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

文／C編

想安排一趟舒壓的放鬆旅行，位於三峽的大板根森林溫泉酒店是很好的選擇，不僅有大型板根樹木、森林步道，還有美人湯可以爽泡一整天，「Her森森」推出「三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐」，超划算價格只要1199元。

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▲三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐，原價1448元，特價1199元。點我購買。



三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶庫」，有多條步道選擇，可以享受森林浴，也能泡美人湯、遠離城市喧囂。

露天的溫泉更是超越台灣和日本國家溫泉檢定標準、俗稱美人湯的碳酸氫鈉鹽泉，造訪大板根，可以先將沈積已久的煩囂，交由森林芬多精的減壓洗滌後，再體驗各式溫泉設施，這些不同的體驗與放鬆，絕對是大自然賜與身心最好的禮物。

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「Her森森」推出「三峽大板根門票＋露天SPA＋午餐或晚餐」原價1448元，現在下殺1199元，在這裡就可以待上一整天，還包中餐跟晚餐，參觀完大板根森林去吃個中餐再來泡湯，簡直是超爽的享受。