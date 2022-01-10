fb ig video ETtoday search mobile

星巴克把馬克杯戴上貝蕾帽　推出「很巴黎」的情人節系列

>

▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）

▲星巴克情人節系列，以藍白法式風情的提袋，以及台灣限定的「心心象映」馬克杯。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2月除了農曆新年，還有另一個大日子就是西洋情人節，星巴克為免除消費者，在過年後馬上面臨思考情人節禮物的窘境，「超前部署」的在年前推出2022年最新情人節系列商品，以情人之都巴黎為概念，以藍色、白色與甜蜜的粉色描繪出浪漫風格，像是《艾蜜莉在巴黎》劇中主角的專屬馬克杯。

▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）

▲貝雷風情馬克杯組，售價650元，容量10OZ；巴黎情人指扣TOGO冷水杯，售價600元，容量16OZ。

星巴克情人節系列商品搶先於農曆年前登場，今年色系選用純潔的白色、甜蜜的粉色與率性經典的藍色，佐以充滿歡樂、派對氛圍的浪漫字樣，打造出華麗又不失青春氣息的時尚風格。本次總計推出17款商品，並包括了台灣市場限定開發，以心心「象」映為靈感的4款商品，將於1／12上架販售。

▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）

▲巴黎相戀隨身瓶，售價1,400元，容量400ml；巴黎相戀不鏽鋼杯，售價$900，容量16OZ。

其情人節系列最具特色的是，描繪穿戴上時尚貝雷帽的馬克杯與冷水杯，點綴紅色的愛心，帶出俏皮感，像是即便喝杯咖啡，也能伴著浪漫蜜語，如同漫步在愛情之都的巴黎，慵懶而令人迷醉的法式氛圍，是近期最流行的風格之一。

▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）▲星巴克情人節系列。（圖／業者提供）

▲完美配方冷水壺，售價550元，容量14OZ；巴黎情人不鏽鋼杯，售價900元，容量：12OZ。

關鍵字：

星巴克, 情人節, 西洋情人節, 巴黎, 貝蕾帽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

北臉XX KAWS聯名開賣首日排爆！民瘋搶單品曝光、帥炸T恤將補貨

北臉XX KAWS聯名開賣首日排爆！民瘋搶單品曝光、帥炸T恤將補貨

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢 34歲劉詩詩生圖狀態超絕！　直角肩、長腿齊發少女感破表 2.8萬坪遠百竹北1／14試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看 米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤 《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美 精油會過期？保存期限4大關鍵　第4種最好半年內用完 新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面