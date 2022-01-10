星巴克把馬克杯戴上貝蕾帽　推出「很巴黎」的情人節系列

▲星巴克情人節系列，以藍白法式風情的提袋，以及台灣限定的「心心象映」馬克杯。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2月除了農曆新年，還有另一個大日子就是西洋情人節，星巴克為免除消費者，在過年後馬上面臨思考情人節禮物的窘境，「超前部署」的在年前推出2022年最新情人節系列商品，以情人之都巴黎為概念，以藍色、白色與甜蜜的粉色描繪出浪漫風格，像是《艾蜜莉在巴黎》劇中主角的專屬馬克杯。

▲貝雷風情馬克杯組，售價650元，容量10OZ；巴黎情人指扣TOGO冷水杯，售價600元，容量16OZ。

星巴克情人節系列商品搶先於農曆年前登場，今年色系選用純潔的白色、甜蜜的粉色與率性經典的藍色，佐以充滿歡樂、派對氛圍的浪漫字樣，打造出華麗又不失青春氣息的時尚風格。本次總計推出17款商品，並包括了台灣市場限定開發，以心心「象」映為靈感的4款商品，將於1／12上架販售。

▲巴黎相戀隨身瓶，售價1,400元，容量400ml；巴黎相戀不鏽鋼杯，售價$900，容量16OZ。

其情人節系列最具特色的是，描繪穿戴上時尚貝雷帽的馬克杯與冷水杯，點綴紅色的愛心，帶出俏皮感，像是即便喝杯咖啡，也能伴著浪漫蜜語，如同漫步在愛情之都的巴黎，慵懶而令人迷醉的法式氛圍，是近期最流行的風格之一。

▲完美配方冷水壺，售價550元，容量14OZ；巴黎情人不鏽鋼杯，售價900元，容量：12OZ。