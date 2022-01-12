紅豆食府年菜5品下殺2160元　必吃佛跳牆滿滿20多種食材

文／C編

過年一家人圍爐吃飯，不希望媽媽煮得累累，那就買現成的年菜來吃也是很好的辦法，「Her森森」推出「2022開運年菜大賞」，有知名餐飲「紅豆食府」、也有CP值超高的「大嬸婆」年菜10件組，滿足想要精緻跟多樣化家族的選擇。

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▲紅豆食府迎春納福年菜5件組，售價2550元、特價2160元。點我購買。



【紅豆食府】迎春納福年菜5件組，售價2550元、特價2160元

紅豆食府自1999年成立以來，一直以細選食材、精緻的口感，呈現出道地美味，這次年菜推出御品團圓大蹄膀、一品女兒紅燒雞、御皇上湯佛跳牆、如意團圓米糕、八寶甜湯等，一次吃到各路經典年菜，美味又划算。

其中過年必吃的佛跳牆，更是以嚴格的製作程序完成，20多種食材經過處理，依序層層疊入紹酒罈，文火慢煨再將芋頭、火腿、豬前腳、雞肉經過油炸過後放入，並加入香菇、魚皮、鴿蛋、薑片等等，熬煮2到4小時，香味四溢、口感層次多元。

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【大嬸婆】御膳得獎年菜10件組（買就送冰糖酒粕滷豬腳），售價3980元、特價1988元

高CP值的大嬸婆御膳得獎年菜10件組，包含多種菜色，有冰糖酒粕醬滷元寶、玉竹人蔘燉雞湯、御品開運佛跳牆、清蒸鱸魚海上鮮、虎咬玫瑰發財豬、酸菜白肉鍋、芙蓉富貴海鮮羹、香菇芋頭吉祥飯、和風醬燒烤軟絲、澎湖花枝丸、步步糕昇好彩頭，絕對是大家庭必備年菜。

其中「冰糖酒粕醬滷元寶」是祖傳三代的秘製蔬果老滷，以冰糖酒粕醬汁反覆浸滷，Q彈的外皮裹上香醇酒粕，鮮嫩多汁、富含膠質，配上獨門紅醬，風味獨特，濃郁的口感吃下就大滿足。