《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴

記者李薇／台北報導 圖／dear.zia IG

韓綜《單身即地獄》中的來賓宋智雅，因為有著Jennie的長相搭配上完美又性感的身材，在節目出演沒多久就爆紅，網友更是去扒出她過去愛用的香氛單品，發現她喜歡的香氣都是火辣又撩人，想跟她一樣火辣性感，就先從香味開始學起。

YSL 自由不羈淡香精

首款將薰衣草香調融入聖羅蘭先生摯愛的橙花，勾勒出茉莉的大方優雅和麝香的溫潤悠遠， 打造屬於當代女性的「清新性感薰苔調」，猶如一襲擁有YSL帥氣煙管褲裝踩著氣場震懾的高跟鞋，展現女人敢愛敢奔放性感魅力。

Miss Dior 香氛

2021年全新推出的Miss Dior 香氛也是宋智雅的最愛，以綠色前調，營造出奔放灑脫之感；並持續歌頌經典「格拉斯玫瑰」的蜜糖氣息，調和高貴鳶尾花的香粉質地，以及性感牡丹的馥郁芬芳，揉合出豐盈絢麗的花束香氣，尾韻交織檀香、麝香、香草的木質氣息，使香氛終曲如溫柔的擁抱，感受那於成熟感性與甜美純真之間達到完美平衡的動人氣韻。

TOM FORD 禁忌玫瑰

以粉紅霧面瓶身設計的TOM FORD 禁忌玫瑰，看似很少女的香味，其實是英文有著帶刺玫瑰的意思，象徵著具有個性的女子性感成熟的魅力，不同於市面上的玫瑰香氣，多了一絲沉穩的辛香調味道，展現出火辣、奔放的質感。