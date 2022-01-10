2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、pexels

新年新希望，誰不期盼「虎年金虎運」呢？但想要好運來，壞運OUT，可是有撇步的，一定要懂得先除晦清囤，把過去一年的不順心清光光，然後再用力轉運招財，這樣虎運才能滾滾而來，精油保健師陳怡伶教3個步驟搭配3款新春必備的開運精油，新的一年就能「虎」你旺到爆！

第一步：除晦清囤安太歲：岩蘭草精油

舊的不去，新的不來。要想除舊布新，首先要做的是大掃除，以淨化磁場、掃除負能量著稱的岩蘭草精油絕對是不二選擇，大掃除後，別忘了加1滴幾滴岩蘭草精油在水裡，把家具、門窗、地板全都擦拭一遍，為全家除晦擋煞，帶來四季平安。

此外，大掃除不只是屋裡屋外，自己全身上下也要清個乾淨。想將過去一年的不如意徹底清光光，只像平日一樣3分鐘戰鬥澡可不夠。除夕當天洗頭洗澡後，別忘了滿滿地放上一缸熱水，滴上幾滴岩蘭草精油，先深深地嗅吸它散發的香氣，把胸膛裡的濁氣徹底排放「換氣」；再好好泡個澡，猶如全身披上一件金色隱形平安衣，趨吉避凶，安度太歲，整年順遂；家裡如果沒有浴缸，也別忘了用岩蘭草精油多泡幾次腳，能幫你在新的一年步步踏實，履險如夷。

第二步：好運轉進來：柑橘複方精油

以岩蘭草精油擦拭各處除晦後，再用清爽柑橘複方精油滴入水中擦拭一遍；大年初一要穿的新衣服買回來別急著上身，記得先加入幾滴清爽柑橘複方精油清洗一下；初一到初五，每天起床後的第一件事就是將窗簾打開，讓陽光灑進屋內，再在窗簾、沙發、抱枕、床組等布織品都噴上清爽柑橘複方；整個年假期間，不論是在家或出遊，也別忘了用清爽柑橘複方精油持續在屋內或車上擴香。

第三步：招財納福非它莫屬：金橘精油

金橘是新春最受歡迎的吉祥物，一顆顆飽滿渾圓的小金橘就像金元寶一樣，是財神爺爺送上門的發財金，象徵事事圓滿，招財進寶。但光在家裡擺上一盆怎麼夠？想要腰纏萬貫、財源廣進，可得跟金橘形影不離才行。新春期間，身上一定要帶一瓶金橘精油，同進同出，時時嗅吸加塗抹，才能走到哪裡、旺到哪裡。

1.金光滿面、吉人天相：在洗面乳中加入1到2滴金橘精油，不僅能增加淨化效果，清新甜美的香氣更讓整個人神清氣爽、精神百倍，一整年都能金光滿面、吉人天相。

2.發財金：金橘是招財大吉的象徵，在發出去和收進來的紅包袋滴上金橘精油，把紅包變成錢母、發財金，滾出穿流不息的財氣！

3.開金口、捧金碗：新春出遊拜年口罩還是不能少，精油是口罩的最佳拍檔，在最親密的口罩貼上精油貼片，點上金橘精油，一開金口就能吸納財氣。而吃完年夜飯洗碗時，加幾滴金橘精油，不僅能加強去油膩的效果，還象徵著來年捧穩「金飯碗」，不愁吃、不愁喝。

【推薦單品】

1.多特瑞 岩蘭草精油

2.瑞昇 樂輕盈複方精油