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宋智雅也上榜！「最強撩男高手」4大星座女　Top 1各種類型都愛她

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▲▼宋智雅上榜！最強撩男高手4星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些女生明明條件差不多，但有人就是愛慕者眾多，天天有人追，有些人卻是桃花稀疏，沒幾個對象可聯絡，其實就差在會不會撩人！像是以下4個星座女就是天生的放電機，撩人技能超強，有時候一個表情、一句話都能迷得男生神魂顛倒，像是近來因《單身即地獄》爆紅、被譽為「撩人教科書」的甜跩女王宋智雅，就是最會撩男前段班的金牛座。

▲▼宋智雅上榜！最強撩男高手4星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 4：金牛座

金牛座女生雖然不太是主動型，但不主動不代表她們不會撩，金牛座女生大多都是氣質型美女，但一旦接觸後就會發現她們性格其實很接地氣、很好相處，這種反差感會讓男生很喜歡，而且喜歡慢工出細活的她們，一旦想撩人時，從眼神、互動到曖昧氣氛都會運用得很好，還很會營造機會，一步一步滲透對方的心，讓對方逃不出自己的手掌心。

▲▼宋智雅上榜！最強撩男高手4星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：射手座

天性自由奔放的射手座，很陽光開朗，個性很大大咧咧，不會有太多彎彎繞繞的小心思，加上天生愛玩愛刺激，讓射手女生很願意嘗試各種活動和新奇的東西，很容易就和男生嘻嘻哈哈地打成一片，而且雖然她們直率卻又懂時適時展現女性魅力，不會變成女漢子，讓男生覺得相處起來很輕鬆有趣，但時不時又會被射手女迷到。

▲▼宋智雅上榜！最強撩男高手4星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座

常給人神秘感印象的天蠍座，天生自帶性感魅力，很容易吸引異性目光，尤其天蠍女生又很會撩人，一開始的高冷神秘形象很能勾起男生的好奇心，而當對方靠近時，她們又會展現出自己脆弱柔情的一面，一個眼神一個笑容就能勾住男生的注意力，讓人不知不覺沈醉在她們的魅力裡深陷其中。

▲▼宋智雅上榜！最強撩男高手4星座女。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙子座

能言善道、反應靈敏的雙子座，本來就是社交王，在人群中總是特別招人喜歡，跟任何人都能聊得開，因此雙子座女生在不同對象面前，都能自由切換不同應對模式，可以優雅也可以性感，可以逛畫展、也可以開趴玩很嗨，對男生來說很有新鮮感。聰明又懂得使用小心機的她們，每次與新對象的互動過程中，也會不斷提升自己的撩人小技巧，確保自己能把對方的心抓在手裡。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 撩男, 雙子, 天蠍, 射手, 金牛

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