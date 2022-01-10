「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢

▲愛黛兒預告《OH MY GOD》MV即將上線，搶先釋出穿Vivienne Westwood訂製禮服搭配卡地亞珠寶的華麗造型。（圖／翻攝adele IG）

記者陳雅韻／台北報導

33歲英國「鐵肺歌后」愛黛兒（Adele）在IG預告即將上線的《OH MY GOD》MV，分享以童話故事《白雪公主》為靈感的造型，只見手拿著蘋果的她，穿著向Vivienne Westwood訂製的露肩大紅色緞面禮服，搭配卡地亞（Cartier）頂級珠寶系列的鑽石項鍊與耳環，配上一頭濕髮，天后氣勢爆棚。

▲愛戴兒曾穿LV黑色禮服登台演唱。（圖／翻攝adele IG）





▲愛戴兒穿DIOR高級訂製服搭配羅盤玫瑰耳環。（圖／翻攝adele IG）

愛戴兒去年甩了45公斤，以全新形象重回螢光幕前，她曾透露減重並非為了漂亮，而是為了身心健康，讓她遠離焦慮，運動讓她覺得變得強壯了。長期為她打點行頭的造型師Jamie Mizrahi，也讓她每回亮相更有自信，她表演時尤其鍾愛露肩微蓬裙的禮服，曾穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）、DIOR高級訂製服登台。

▲愛戴兒佩戴的卡地亞Pluie de Cartier項鍊，鑲嵌474顆總重約30.11克拉美鑽。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲愛戴兒搭配的卡地亞垂墜式鑽石耳環，梨形主石分別為2.40與2.53克拉。



除了一線品牌禮服，愛黛兒招牌造型少不了亮眼的耳環，曾佩戴DIOR羅盤玫瑰系列耳環搭配同品牌訂製服，而此次新歌《Oh My God》MV搶先曝光的紅色Vivienne Westwood訂製禮服造型更華麗，戴上卡地亞梨形主鑽各重2.40與 2.53克拉的垂墜式耳環，以及鑲嵌474顆明亮式切割、總重約30.11克拉鑽石的Pluie de Cartier項鍊，貴氣模樣成功聚焦。

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