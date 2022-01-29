離職前必看！面對「辭職」不可犯的3大錯誤心態　這樣做才夠成熟　

記者王則絲／綜合報導 圖／翻攝自Unsplash

許多人是不是都打著領完年終就準備辭職走人的如意算盤啊？雖然離職、跳槽、轉換跑道是很自然的事情，每隔一段時間也許就會重複經歷，但有些人在面對「辭職」這件事上，卻始終沒有學會成熟處理，為自己留下不良紀錄，以下一起來看看面對「辭職」千萬不可犯的錯誤及不可有的心態。

＃提出「辭職」就以為結束了

有些人喜歡一聲不吭的忽然提出辭呈就走人了，千萬不能有樣學樣，如果不想在業界留下臭名，就不能留下爛攤子給同事，要記得你的「辭職」並不是你一個人的事，也會影響到你的公司、同事、客戶，在離職前後謹慎做好交接工作，才是成熟的表現。

＃交出辭呈後，還覺得公司會「歡送」你離開

其實是否能與公司和平歡喜地說再見，端看平時在工作上與同事、上級的相處狀況，不過也有不少情況是，原本與公司的交情再好，一提出辭呈就再也沒有好臉色看，周遭的人態度大轉變也是可能的，所以離職前就應該做好這樣的心理準備。

＃無縫接軌

談妥下一份工作後，再辭去原本工作，的確是對自己的經濟狀況就有保障，但有時太緊湊的話，反而對身心靈都不是件好事，比如這週正式離職，下週就到新公司上班，等於完全不給自己時間休息喘氣，才放下一個重擔，馬上又提起新的壓力，如此一來你面對下一份工作會更容易感到疲勞。如果下份工作開始時間可以談的話，不妨多給自己一點時間好好休息、充電，調整成最好的狀態，再踏進全新的職場。

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