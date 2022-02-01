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女孩注意！長期熬夜「5大危害」　讓妳彷彿老了10歲

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▲▼長期熬夜「5大危害」讓你老10歲 。（圖／Pexels）

▲許多人熬夜晚睡習慣補眠，殊不知越睡越累。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人普遍晚睡，一半以上的人都睡眠不足，熬一天還好，長期這樣下來，隔天不僅反應變慢、無法思考，鏡中的自己更是老了好幾歲，網搜長期熬夜的5大危害，看完了就趕快去睡覺吧！

▲▼長期熬夜「5大危害」讓你老10歲 。（圖／Pexels）

#變醜

熬夜會使體內新陳代謝紊亂，容易冒痘且加速肌膚老化，摸起來更是乾荒粗糙，尤其不少人又喜歡在暗暗的房間滑著手機不睡覺，不只會爛臉，眼圈眼袋都跟著來。

#變胖

你一定有這種經驗，每次晚睡就特別容易餓，一餓了就想找東西吃，熬夜代謝差又吃那麼多東西無法消化，你不胖誰胖？

▲▼長期熬夜「5大危害」讓你老10歲 。（圖／Pexels）

#反應變慢

熬夜不只會變胖，連大腦運作都會變慢，容易導致記憶力衰退，反應變慢，熬夜後的隔天早晨，腦筋總要更多時間待機，更是無法集中精神，重要的事情都處理不了。

#頭髮變少

各種壓力和焦慮之下，晚上心事重重睡不著，這樣緊張的思緒容易干擾身體內部的調節，使得體內激素分泌異常，更可能導致嚴重落髮，隨著抓一下就掉個好幾根，小心積少成多，豐盈髮量再也回不來。

▲▼長期熬夜「5大危害」讓你老10歲 。（圖／Pexels）

#變虛

很多人都說熬夜會爆肝，因為晚上是肝臟排毒時間，需要在睡眠中進行，若是熬夜則會影響肝的運作，若是熬夜再亂吃垃圾食物，更容易加重肝臟負擔，使得各種不適通通來。中醫表示，肝氣不順暢時，人容易變得暴躁煩悶，臉色變得不好看。

關鍵字：

熬夜, 衰老, 變笨, 變禿

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